China ensayó misil hipersónico que le dio la vuelta a la Tierra, dicen medios

Confirmando informaciones publicadas el domingo por el Financial Times, el diario estadounidense reportó que China realizó en julio un test que implicó una "maniobra sofisticada en la cual un proyectil fue lanzado de un misil hipersónico en pleno vuelo".

Esta maniobra muestra que las capacidades de China en ese campo son superiores a las que se conocían hasta ahora, añadió el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses no identificados. Según el Financial Times, "los expertos de Darpa, la agencia de investigación del Pentágono, no saben cómo China ha logrado lanzar un proyectil de un vehículo volando a una velocidad hipersónica", cinco veces superior a la velocidad del sonido.

Desconocen también la naturaleza del proyectil, que cayó en el mar, según el diario británico, que cita a personas que tuvieron acceso a informaciones de los servicios de inteligencia. Ciertos expertos piensan que se trata de un misil aire-aire, y otros de un señuelo destinado a proteger el misil hipersónico en caso de conflicto.

China asegura que solo fue un "vehículo espacial reutilizable"

El Financial Times había informado en octubre que Pekín lanzó en agosto un misil hipersónico que dio vuelta a la Tierra en órbita antes de descender a su objetivo, que finalmente falló por unos pocos kilómetros. Pekín desmintió que se tratara de una prueba con misil, asegurando que simplemente había probado la tecnología de un vehículo espacial reutilizable.

Pero el general estadounidense Mark Milley dio cuenta pocos días después de una "prueba muy significativa de un sistema de armamento hipersónico", sin precisar la fecha. Y lo comparó con el lanzamiento de 1957 por la Unión Soviética del primer satélite artificial, el Sputnik, que sorprendió a Estados Unidos y lanzó la carrera por la conquista espacial.

