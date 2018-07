China demanda a EE.UU. ante OMC por aranceles

Según el Ministerio de Comercio chino, se presentó la demanda ante la OMC después de que el encargado de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, anunciase la semana pasada una lista de productos afectados. Pekín ya había adelantado que interpondría la denuncia, pero no lo hizo hasta este 16 de julio.

Todavía no está claro si los aranceles del 10 por ciento entrarán en vigor. Por un lado el presidente estadounidense, Donald Trump, ha implementado sus anuncios en materia de política comercial proteccionista. Pero su amenaza también podría ser una táctica negociadora para lograr que China ceda en otras cuestiones importantes, aunque por el momento no hay ninguna negociación.

Si los nuevos aranceles entran en vigor, la mitad de todas las importaciones chinas en Estados Unidos estarían afectadas por tasas especiales. China no importa lo suficiente de Estados Unidos como para tomar medidas equivalentes contra los aranceles de Washington.

¿Reducción de concesiones a empresas estadounidenses en China?

Por eso los expertos creen que Pekín podría adoptar represalias que afecten a actividades o empresas estadounidenses en su territorio, como en la concesión de permisos.

En tanto, la economía china creció un 6,7 por ciento en el segundo trimestre del año, lo que supone una leve ralentización. Con ello se registra un crecimiento del 6,8 por ciento interanual en la primera mitad del año, informó hoy la Oficina de Estadísticas china. El gigante asiático parece estar bien preparado en medio de la escalada de la disputa comercial con Estados Unidos, aunque la incertidumbre hace que se tambalee la confianza.

"La economía es estable y muestra un crecimiento normal", dijo a dpa el profesor de Economía Hu Xingdou, para quien los aranceles ya impuestos por Estados Unidos a importaciones chinas por valor de 34.000 millones de dólares no tuvieron efectos. "No hay grandes problemas para la economía", señaló Hu. "¿Pero cómo de fiables son estos datos? Es incierto", añadió. La Oficina de Estadística china no es independiente sino que responde ante el Gobierno. Según estas cifras la disputa comercial aun no tiene influencia, apuntó Hu, "pero la confianza en la economía disminuye".

JOV (dpa, ntv)