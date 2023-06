China advierte contra alianzas “tipo OTAN” en Asia-Pacífico

El ministro de Defensa chino advirtió este sábado (03.06.2023) contra el establecimiento de alianzas militares "tipo OTAN" en la región Asia-Pacífico, lo cual, afirmó, desencadenará una "vorágine" de conflictos.

"En esencia, los intentos de impulsar (alianzas) tipo OTAN en el Asia-Pacífico son una forma de secuestrar a los países de la región y de exagerar los conflictos y las confrontaciones, lo que no hará sino hundir el Asia-Pacífico en una vorágine de disputas y conflictos", dijo el ministro Li Shangfu en el Diálogo de Shangri-La, la cumbre de seguridad sobre Asia más importante, que se celebra en Singapur.

"Hoy en día, Asia-Pacífico necesita una cooperación abierta e inclusiva, no agruparse en pequeñas camarillas. No debemos olvidar los graves desastres que trajeron las dos guerras mundiales a las poblaciones de todos los países, y no debemos permitir que se repita una historia tan trágica", agregó.

Li no mencionó directamente ningún país, pero pareció referirse a Estados Unidos, que ha estado reforzando sus alianzas en la región.

Diálogo entre China y Estados Unidos

La potencia norteamericana forma parte de la alianza Aukus junto a Australia y Reino Unido. También integra el grupo QUAD con Japón, India y Australia.

Li Shangfu, aseguró que su país está "abierto" a la comunicación con la parte estadounidense, pero que "si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo".

"La vía correcta es el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y el desarrollo de las dos partes", subrayó Li en un discurso en el último día del Diálogo Shangri-La, y después de la negativa de Pekín a un encuentro en los márgenes del mismo con su par estadounidense, Lloyd Austin.

Si bien Li no se refirió en concreto a ello, uno de los principales escollos para el encuentro bilateral, solicitado por Washington, es que Li fue sancionado en 2018 por Estados Unidos, acusado de comprar armamento a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.

mg (afp, Reuters)