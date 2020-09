Chile: manifestantes protestan contra una nueva Constitución

La lucha de los chilenos por recuperar la democracia

Un afiche de la histórica campaña del "No"

En febrero de 1988 se fundó la Concertación de Partidos por el No. El objetivo era organizar la campaña por el "No" para el plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde se decidiría si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta 1998. Finalmente, el "No" ganó por amplia mayoría, abriendo así el espacio político a la transición a la democracia, después de 17 años de dictadura cívico-militar.