Chile: denuncian la muerte de un manifestante y lesiones a periodista

Un manifestante de 48 años falleció este sábado (07.03.2020) en un hospital de Santiago de Chile después de ser ingresado por un grave golpe en la cabeza, presuntamente hecho por el disparo de una bomba lacrimógena, en el marco de una protesta que se desarrolló en la céntrica Plaza Italia de la capital chilena.

Cristián Valdebenito sufrió un traumatismo craneal grave cuando fue impactado supuestamente por el proyectil lanzado por agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros (Policía militarizada) durante la represión de la protesta, según testigos presenciales, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía.

La víctima se encontraba en las calles aledañas a la plaza, donde se registraron disturbios entre algunos grupos de manifestantes y los agentes del Estado. En ese contexto, recibió el impacto de una bomba lacrimógena que utilizan los uniformados para dispersar a los miles de manifestantes que, desde hace más de cuatro meses, se congregan en esa zona de Santiago de Chile. El estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que monitorea las marchas sobre el terreno, constató la gravedad de la situación de Valdebenito y confirmó que en la mañana de este sábado se certificó su muerte clínica.

Esta es la primera víctima fatal desde que las protestas regresaron con fuerza luego de que bajaran su intensidad por la temporada vacacional. Ni el Gobierno, ni Carabineros se han pronunciado frente al tema confirmando si la muerte del hombre fue por el impacto de la bomba lacrimógena, a pesar de que el parte médico indicó que el deceso se produjo por el golpe de un objeto contundente.

Periodista agredido durante manifestación

En tanto, este sábado, el periodista chileno Rafael Cavada fue golpeado en la cabeza con un bate por parte de manifestantes que participaban en una protesta contra del proyecto de redacción de una nueva Constitución que se votará el próximo 26 de abril en un plebiscito ciudadano, según denunció el reportero.

El comunicador estaba grabando la movilización en un exclusivo barrio capitalino cuando varias personas comenzaron a agredirle con porras extensibles, barras de madera y un bate, lo que le causó una herida en la cabeza. El propio Cavada, tras recibir asistencia médica, explicó lo sucedido en un vídeo publicado por la radio local Biobío, en el que se le puede ver con la camiseta ensangrentada.

"Me tiraron el celular y me empezaron a golpear con diferentes cosas. Un grupo de ellos me dijeron que me fuera. Cuando empecé a retroceder se me vinieron encima (...) Cuando avanzamos unos 20 metros empezaron los golpes con bastones retráctiles, un bate de béisbol", afirmó el periodista.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por los hechos ocurridos durante la movilización a pesar de que Carabineros custodiaba el desarrollo del acto. Desde el Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, expresó su rechazo a la agresión al periodista.

El INDH contabiliza, en su último reporte de finales de febrero, al menos 3.765 heridos en las protestas que desde el pasado 18 de octubre estremecen las calles de Chile. De esos lesionados, 445 personas registraron heridas oculares producto del impacto de perdigones, balines de goma o bombas lacrimógenas disparadas por agentes de Carabineros durante la represión de las protestas.

ama (efe, Emol, Bio Bio, Cooperativa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |