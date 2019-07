Chicos europeos ganan mundial de Fortnite y ahora son ricos

9 datos curiosos en el Día Mundial de los Videojuegos

Un nuevo escenario para las estrellas de Hollywood

Para muchos jóvenes los videojuegos sustituyen las películas. La óptica mejoró gráficamente y se volvió más realista, y las tramas más narrativas. No es de sorprender que ahora también los actores se interesen por los videojuegos. Ellen Page, por ejemplo, apareció en "Beyond: Two Souls". También funciona al revés: "Tomb Raider" y "Resident Evil" son juegos que fueron llevados al cine.