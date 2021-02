Checos cruzan a Alemania la víspera del cierre fronterizo

Ciudadanos checos se apresuraban a cruzar la frontera alemana este sábado (13.02.2021), después de que Berlín ordenara su cierre a partir del domingo para frenar la propagación de las cepas de coronavirus, más contagiosas. Alemania anunció el jueves que prohibiría las entradas desde República Checa y desde la región austriaca del Tirol, después de que en esos territorios se detectara un repunte de casos de las variantes del coronavirus.

Así, a partir del domingo impondrá controles fronterizos en los Estados de Baviera y Sajonia. "Debo cruzar la frontera antes de medianoche", declaró Ludovik Boucek, un transportista, este sábado por la tarde, mientras lavaba su camión en un área de servicio en Rozvadov, en el oeste de República Checa, cerca de la frontera. "Me alegró que la compañía me informara del cierre. No había oído nada al respecto", agregó Boucek, que debía emprender viaje rumbo a Inglaterra.

Solo los trabajadores esenciales, como médicos o empleados en residencias de ancianos, y los ciudadanos alemanes podrán entrar en Alemania a partir del domingo.

"Los trabajadores fronterizos en Alemania necesitarán un certificado que pruebe que son 'indispensables' y un test negativo cada día", indicó el Ministerio checo de Relaciones Exteriores en Twitter este sábado, agregando que los controles seguirán vigentes "al menos 10 días". El resto de los trabajadores y los estudiantes que entren en Alemania tendrán que someterse a una cuarentena de dos semanas. (AFP)