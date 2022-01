¿Cerrarían consultas médicas por la vacunación obligatoria?

Se trata de una carta incendiaria que la Asociación de Dentistas de Sajonia ha enviado al primer ministro de ese estado federado, Michael Kretschmer: el 5 de enero, la asociación informa de que está muy preocupada por lo que ocurrirá si, como está previsto, la vacunación contra el coronavirus se vuelve obligatoria en las profesiones sanitarias de toda Alemania a partir de mediados de marzo. El Bundestag lo había decidido antes de Navidad. La carta dice que una encuesta realizada entre las aproximadamente 2.600 consultas dentales de Sajonia ha mostrado que alrededor del 25 por ciento de los dentistas no han se ha vacunado hasta ahora, y entre el personal la cifra es incluso del 40 por ciento. Sin embargo, hasta ahora solo han participado en la encuesta unos 490 consultorios.

"La vacunación obligatoria no conduce a más vacunaciones"

La asociación parte de la base de que la próxima vacunación obligatoria tendrá un impacto considerable en Sajonia: "Según la información que recibimos de los dentistas, la vacunación obligatoria no suele llevar a la vacunación inmediata, sino a cambiar de profesión o a cerrar consultas". Los máximos representantes de la asociación han concertado una reunión con Kretschmer para la próxima semana.

En los grandes hospitales de Sajonia, aquí en Pulsnitz, la tasa de vacunación entre médicos y enfermeras es alta.

En este estado del este de Alemania, con unos cuatro millones de habitantes, dice en la carta, las consultas ya están sobrecargadas por los nuevos requisitos administrativos, en muchas regiones los médicos tienen 60 años o más y a menudo están al límite de su capacidad. Y "si ahora, además, cabe esperar una mayor migración del personal o el propio propietario de la consulta tiene una actitud negativa hacia la vacunación obligatoria, existe el peligro de que estas consultas cierren".

No sobrevalorar la encuesta

Paula Piechotta, diputada del partido Verde de Leipzig y médica de profesión, sabe que las consultas dentales de Sajonia están anticuadas y a menudo llegan al límite de su capacidad. Sin embargo, no quiere sobrevalorar los resultados de la encuesta, como dijo a DW. Solo una parte de las 2.600 consultas dentales tomó parte en ella. Y la encuesta no permite sacar conclusiones sobre la disposición a vacunar en todo el sistema sanitario de Sajonia. El número de médicos y enfermeras vacunados en los grandes hospitales del estado, por ejemplo en Dresde o Leipzig, es muy elevado. Es decir, en lugares donde el contacto con personas gravemente enfermas con COVID-19 es especialmente intenso. Piechotta afirma: "La queja de los dentistas debe enmarcarse en el contexto de una frustración muy grande con la atención ambulatoria en general".

Quiere reunirse pronto con los dentistas: el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU).

Pero, ¿por qué hay tanta gente que no está dispuesta a vacunarse, especialmente en algunas profesiones sanitarias? Wolfgang Kreischer, presidente de la asociación de médicos generalistas de Berlín y Brandeburgo, solo puede contar su experiencia personal; su asociación no encargó una encuesta como la de Sajonia. En una entrevista con DW, Kreischer afirma: "Conozco muchas consultas en las que todo el mundo está vacunado, conozco a algunos propietarios de consultas que están en contra de la vacunación y no se han vacunado. Ciertamente hay un poco de fatalismo".

"La vacunación obligatoria llega en mal momento"

En opinión de Kreischer, en el debate que se está llevando a cabo sobre una posible vacunación obligatoria general en todo el país, es decir, no solo para las profesiones sanitarias, falta un argumento importante: llegará demasiado tarde en la primavera de 2022, si es que llega. Le falta el aspecto solidario al que se podía apelar en momentos anteriores, porque ahora la variante ómicron es muy contagiosa. Según Kreischer, "a estas alturas, para la pandemia y la propagación no importa si alguien está vacunado o no. Porque ahora se contagia todo el mundo. Uno puede protegerse mediante la vacunación, por ejemplo, contra los efectos mortales, pero proteger a los demás mediante la vacunación ya no es posible. Porque incluso las personas vacunadas pueden transmitir el virus". Sin embargo, el canciller Olaf Scholz volvió a pronunciarse a mediados de semana en el Bundestag a favor de la vacunación obligatoria.

(gg/er)