Celebridades llaman a boicotear hoteles propiedad de Brunéi

El cantante de "Your Song" o "Candle in the Wind", que contrajo matrimonio en 2014 con su compañero David Furnish, felicitó en Twitter al actor "por haber tomado posición contra la discriminación antigay y el sectarismo que impera en la nación de Brunéi -lugar donde los homosexuales son brutalizados, o incluso peor- al boicotear los hoteles del Sultán".

El actor estadounidense George Clooney instó a boicotear nueve hoteles que son propiedad de Brunéi, a raíz de la inminente imposición de la pena de muerte por homosexualidad y adulterio en el sultanato.

"Cada vez que nos quedamos, nos reunimos o cenamos en cualquiera de estos nueve hoteles estamos poniendo dinero directamente en el bolsillo de hombres que eligen apedrear o azotar a muerte a sus propios ciudadanos por ser homosexuales o estar acusados de adulterio", escribió Clooney en la página web Deadline Hollywood.

"Tras años de tratar con regímenes asesinos, aprendí que no se los puede avergonzar. Pero se puede avergonzar a los bancos, las financieras y las instituciones que hacen negocios con ellos y eligen mirar a otro lado", añadió. Los nueve hoteles están ubicados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia.

"David y yo nos negamos hace tiempo a hospedarnos en estos hoteles", escribió en su cuenta de Twitter el cantante británico Elton John. En la foto, con su esposo David Furnish.

Brunéi implementará el nuevo código penal, que también ordena la amputación de una mano o un pie por robo, a partir del próximo miércoles 3 de abril de 2019. La homosexualidad ya es ilegal en el pequeño sultanato, pero ahora será castigada con la pena de muerte, de acuerdo con una ley que aplica sólo para los musulmanes.

El sultanato anunció las medidas por primera vez en 2013, pero su implementación se postergó mientras las autoridades trabajaban en los detalles prácticos y por la oposición de grupos de derechos humanos.

Clooney, ganador de dos Óscar, es conocido por su activismo político, sobre todo por su campaña para llamar la atención sobre el conflicto en la región sudanesa de Darfur.

rml (afp, Twitter)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |