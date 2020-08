Cazador furtivo de elefantes, condenado a 30 años de trabajos forzados

Los animales y sus increíbles técnicas para escuchar

Los gatos y los perros son muy atentos

Un perro reacciona incluso cuando parece que no hay nada. Los perros pueden diferenciar los pasos de su dueño de los de los extraños. Los oídos de los gatos son aún más sensibles. Los perros tienen 18 músculos en las orejas, mientras que los gatos tienen 30 y pueden incluso rotarlas 180 grados. Así que no intente acercarse sigilosamente a su gato, no tiene sentido.