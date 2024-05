Caza de gánsteres - Policía en guerra contra la mafia

Alemania es un país donde operan las mafias: eso no ha cambiado. Pero la policía está ahora más atenta. La mafia calabresa, la 'Ndrangheta, en particular, se ha convertido en objetivo de los cuerpos de seguridad.

Llama la atención el aumento de las grandes operaciones policiales contra los clanes del sur de Italia en los últimos años. Todavía no han conseguido derrotar a la mafia, pero es un paso importante.

La mafia calabresa en particular, la 'Ndrangheta, se ha convertido en el centro de atención de las autoridades de seguridad. Imagen: MDR

El reportaje muestra cómo la policía ha aprendido a combatir una organización criminal que opera a escala mundial y domina el tráfico de cocaína desde la primera operación secreta en Turingia en 2002, "Fido”, pasando por "Pollino” (2018), hasta la gran operación "Eureka” (2023). ¿Qué necesitan los investigadores de Alemania, Italia y la Europol para vencer? Aquí es donde entra en juego el poder judicial, al que le resulta difícil procesar o incluso condenar a los mafiosos por ser mafiosos.

Las autoridades de toda Europa colaboran en la lucha contra la mafia. Imagen: MDR

En el documental aparece la comisión de investigación sobre la mafia en Turingia, en la que los políticos se enfrentan por primera vez al fenómeno de la 'Ndrangheta, y fracasan. Esto se debe a que, a diferencia de la policía, una comisión de investigación parlamentaria no puede investigar más allá de las fronteras estatales. Sin embargo, se trata de un trabajo importante para sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la mafia en Alemania, sobre el hecho de que Alemania sigue siendo un país donde actúa la mafia. Las leyes siguen siendo tan laxas, los controles tan escasos y la sociedad tan ciega que la 'Ndrangheta se siente aquí como en casa.

