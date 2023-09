Catalina Pérez: bandera colombiana en la Bundesliga

La exitosa participación de la selección colombiana en el pasado Mundial de Fútbol Femenino de Australia, donde llegó a cuartos de final, marca un antes y un después en la carrera de Catalina Pérez Jaramillo. La arquera de 28 años, nacida en Bogotá, quien creció y comenzó su carrera en Estados Unidos, empieza una nueva etapa tras su paso por clubes como la Fiorentina y el Napoli de Italia, el Betis de España y el Avaí de Brasil.

Antes de que terminara la copa del mundo, el club Werder Bremen anunció el fichaje de Pérez y desde hace un mes la portera está instalada en esta ciudad del norte de Alemania. Luciendo el número 77 en su camiseta, debutó en la segunda ronda de la Copa de Alemania con un triunfo ante el Mönchengladbach por 3-0 y el sábado pasado estuvo en el amistoso en que su equipo ganó 2-1 al Hamburgo.

"Yo empecé con el 7 y ahora tengo el 77. Es un número con mucho significado y especial para mi familia”, cuenta. En medio de su intensa rutina de entrenamiento, conversó con DW en el estadio del club donde es la única latinoamericana y una de las tres extranjeras del plantel femenino.

En Australia, le selección femenina logró su mejor participación en un mundial ¿se lo esperaba?

"Me ha gustado mucho el compromiso, la atención al detalle que le ponen a todo y el espacio para hacer trabajo preventivo, entrenamientos con todo el equipo, individuales y con las arqueras”, comenta Catalina Pérez sobre el día a día en el equipo femenino del Werder Bremen. Imagen: Victoria Dannemann

Veníamos trabajando juntas desde hace muchos años. Teníamos y tenemos aspiraciones muy grandes. Sabíamos que era un equipo para hacer historia, teníamos eso muy claro en nuestras mentes y corazones, y eso se reflejó. Queríamos más, pero sabemos que es un punto de partida nuevo para el equipo y todo lo que Colombia tiene para ofrecer en el fútbol. Fue un momento muy importante y emocionante, también al ver cómo toda Latinoamérica nos apoyó y estaba de todo corazón con nosotras. Son pasos importantes y responsabilidades grandes que queremos seguir asumiendo.

¿Cómo definiría el momento actual del fútbol femenino en América Latina?

Yo veo que está en ascenso. Más países están invirtiendo y el fútbol está creciendo. En Colombia esperamos ver más cambios y una liga más estable. Ahora que allí se va a realizar la Copa Libertadores Femenina, ojalá se impulsen progresos. En esta generación queremos abrir muchas más puertas para las generaciones que vienen, que ser futbolista profesional sea sostenible, una carrera duradera y que uno pueda vivir bien.

¿Qué importancia tiene como vitrina el Mundial de Fútbol?

Es muy importante. En Latinoamérica no tenemos tantos torneos internacionales, por lo que hay que aprovechar vitrinas como el Mundial o los Juegos Olímpicos para mostrar el talento que hay en Colombia. Ahora eso va a cambiar, la Copa América Femenina va a ser cada dos años en vez de cuatro y vamos a tener más torneos que nos den visibilidad. Es emocionante y gratificante ver cómo en el Mundial el trabajo de tantas compañeras se mostró más. Fue la oportunidad para que muchas podamos estar en clubes de nombre. También pienso en las que faltan, porque hay tanto talento y tantas buenas jugadoras que trabajan a diario en Colombia, que merecen estar en grandes clubes.

¿Qué obstáculos enfrentan las futbolistas latinoamericanas para lograr llegar a Alemania y Europa?

A veces hay pocos espacios, solamente permiten cierto número de jugadoras extra comunitarias, y también a veces es difícil encontrar la visibilidad, que es importante, así como el contacto, un buen representante que sepa mover a la jugadora para traerla a uno de estos grandes clubes. Y pues también el idioma, el inglés es fundamental, y también acoplarse rápido donde uno esté. Una gran meta para mí es aprender alemán, es muy importante para la comunicación y también por respeto a donde uno está. No es fácil llegar a un sitio, que todo sea nuevo y estar lejos de casa, pero también hay cosas muy gratificantes y enriquecedoras.

La seleccionada colombiana llegó hace un mes a Bremen: "Para mí siempre ha sido un sueño jugar en Alemania, en la Bundesliga, y jugar por un club histórico y con un alto nivel”. Imagen: SV Werder Bremen

¿Qué la convenció para venir al Werder Bremen?

La verdad para mí siempre ha sido un sueño jugar en Alemania, en la Bundesliga, y jugar por un club histórico y con un alto nivel, desde el principio fue un reto muy interesante y muy bonito. Este es un gran club, que lo siento en el corazón y busco dar lo mejor.

¿Cómo ha sido el mes que lleva aquí?

Ha sido muy bueno. Siento que el equipo y el club me han acogido muy bien, me han hecho sentir como en casa y les agradezco mucho por eso. También a los colombianos que están acá, que han hecho mi adaptación mucho más llevadera.

Su compatriota Ana María Guzmán acaba de llegar al Bayern München y otras compañeras ficharon en equipos de España. ¿Qué representa esta oleada para usted?

Yo creo que es una responsabilidad. Si uno tiene la oportunidad de ir a jugar en el exterior, de representar a Colombia, de ser bandera, hay que asumirlo con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad y seriedad, porque no es solamente uno, es abrirle un campo a las que vienen detrás. En el futbol femenino estamos luchando todavía por tantas cosas que los hombres ya han ido logrando, y creo que todas las jugadoras mujeres sentimos una responsabilidad más alta de abrir caminos, de romper fronteras.

¿Se ha emparejado la cancha entre el fútbol femenino y el masculino?

Catalina Pérez y Rafael Borré: dos seleccionados colombianos recién llegados a Bremen. Imagen: SV Werder Bremen

He visto muchos cambios, en todo el mundo hay una gran mejoría de condiciones, pero todavía nos falta. El Mundial fue un gran paso, pero tenemos que seguir trabajando, que las ligas sigan evolucionando, invirtiendo más y que los patrocinadores inviertan más en el fútbol femenino. Nos ha tocado luchar mucho por tener mejores condiciones, especialmente en Latinoamérica, donde hace algunos años era notoria la diferencia con Europa. Es algo que me motiva mucho, para que las generaciones que vengan no tengan que pasar por lo mismo que nosotras.

A nivel de público, las mujeres ahora también llenan estadios. ¿Cómo ha vivido este cambio?

Estuve con Colombia en el Mundial de Canadá el 2015 y este 2023 en el de Australia y es un gran cambio la cantidad de gente en el estadio. En cualquier país, sea Australia, Colombia o Alemania, ya va muchísima más gente y no solamente niñas. Hay niños, familias, gente mayor, de todas las edades que se están interesando en el fútbol femenino y eso es muy es emocionante. Es un ambiente agradable, sano y seguro, que puede atraer y unir a todo tipo de personas, a las familias y ojalá también a las marcas. El fútbol femenino va a seguir creciendo y esa presencia en el estadio es increíble para nosotras.

Hace poco llegó Rafael Borré, seleccionado de su país, al equipo masculino del Werder Bremen. ¿Qué significa para usted esta doble presencia colombiana?

Es muy emocionante tener a alguien de su propio país en el mismo club, poder compartir un poco con él y conocerlo más. Apoyarnos y ser bandera de Colombia es muy bonito.