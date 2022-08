Castillo dice que podría emprender una “cruzada nacional” por la “democracia” de Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró este sábado (06.08.2022) que existen "fuerzas golpistas" en Perú contra las que se enfrenta y que no se va a doblegar frente a ellas.

"Seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que en el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país a la cual vamos a seguir luchando", dijo Castillo en la ceremonia de homenaje del 198 aniversario de la Batalla de Junín, la gesta por la Independencia de Perú.

El jede del Estado añadió que "esas fuerzas golpistas no tienen el valor y coraje de pedir la vacancia en la plaza de un pueblo, sino que lo hacen desde su curul".

Asimismo, declaró que en el marco de respeto a la democracia se va a sentir obligado a llevar a cabo "una cruzada nacional por la democracia junto al pueblo peruano para defender la democracia y al pueblo".

"No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo harán y no lo voy a permitir", aseguró.

efe/afp /rr