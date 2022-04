Castillo de Highclere: el verdadero Downton Abbey

Un recorrido permite a los aficionados conocer el rodaje y la vida real en el castillo.



También en Euromaxx:

El "Kaiserschmarrn" vienés, un plato de historia imperial

Austria es célebre por sus postres, y sobre todo por el "Kaiserschmarrn". Según la leyenda, el célebre postre fue servido por vez primera a la emperatriz Elisabeth, llamada Sisí, en 1854. Euromaxx les muestra cómo se prepara a la perfección.

Vida más verde: ideas innovadoras para el desarrollo urbano

En las ciudades modernas, los espacios verdes suelen quedar relegados. La feria internacional de jardinería "Floriade" de los Países Bajos muestra conceptos de todo el mundo sobre cómo devolver la Naturaleza a las ciudades.

Tradición en peligro: la cabalgata de Pascua de los sorbios

Como minoría étnica del extremo oriental de Alemania, los sorbios intentan preservar su lengua y sus tradiciones. Uno de los momentos culminantes del año es la cabalgata de Pascua, una costumbre con una larga historia.

Una belleza misteriosa; fotografía natural de Finlandia

La artista finesa Riitta Päiväläinen opta por fotografiar en el bosque. Escenifica sus motivos usando telas, produciendo imágenes a la vez misteriosas y estéticas.



Horarios de emisión:



DW Español

VI 22.04.2022 – 23:30 UTC

SA 23.04.2022 – 01:30 UTC

SA 23.04.2022 – 06:03 UTC

SA 23.04.2022 – 11:30 UTC

SA 23.04.2022 – 14:30 UTC

SA 23.04.2022 – 20:30 UTC

DO 24.04.2022 – 03:30 UTC

DO 24.04.2022 – 08:30 UTC

DO 24.04.2022 – 16:30 UTC

LU 25.04.2022 – 12:03 UTC

MA 26.04.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5