Caso Puigdemont: "Una derrota más de la Justicia española"

DW: ¿Cómo valora la decisión de la Justicia alemana de extraditar a Puigdemont solo por malversación de fondos?

Klaus-Jürgen Nagel: Se trata de una derrota más de la Justicia española. Sus ideas de rebelión y sedición no son compartidas por la Justicia belga, alemana y suiza. Aún queda pendiente el pronunciamiento de la escocesa.

Si a Puigdemont se lo extradita, solo puede juzgársele por malversación, no por rebelión ni sedición. En ese caso, se produce una injusticia con los exconsejeros catalanes, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros líderes catalanes procesados, que sí serán juzgados por todos esos delitos.

No sé si la injusticia consistiría en mantener las acusaciones de rebelión y sedición contra los otros o aplicar el proverbio de que rectificar es de sabios y que la Justicia española rebaje sus pretensiones. En este improbable caso se ganaría margen para negociar con actores representativos del independentismo, hasta ahora encarcelados.

¿Qué conclusión implícita podemos extraer de la decisión de la Justicia alemana? ¿Que la UE no apoya el independentismo catalán, pero que pone freno a supuestos excesos de la Justicia española?

Tal vez la decisión alemana suavice la creciente pérdida de confianza en Europa que se está experimentando en Cataluña desde que la UE cerró filas con España. Sería positivo para ambas partes que la UE no dividiera el mundo en amigos y enemigos.

En España se ha atacado el hecho de que la Justicia alemana haya entrado en el fondo de la cuestión en el tema rebelión. Es decir, se ha saltado la confianza que se supone debe existir en el mecanismo de la euroorden, pensado para agilizar entregas basándose en una confianza mutua entre los sistemas judiciales de los países miembros. ¿España puede plantear objeción de algún tipo por este punto?

No soy jurista, pero me parece que la confianza es también una cosa que se tiene que merecer, no es un cheque en blanco. El mecanismo de euroorden, de manera muy acertada, no incluye la rebelión ni la sedición en la lista de supuestos de extradición automática. Allá donde el supuesto delito también existe en Alemania, la malversación, se falló a favor de la extradición. Aunque es perfectamente posible que los jueces alemanes albergaran las mismas dudas sobre el uso de fondos públicos para el referéndum que ya manifestó públicamente el exministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro.

Klaus-Jürgen Nagel, politólogo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

En su fallo, el tribunal regional de Schleswig-Holstein recalca la importancia del llamado "principio de especialidad" de la orden europea de detención y entrega, según el cual, una persona que ha sido entregada no puede ser perseguida, condenada o privada de libertad por una infracción distinta de la que ha motivado esa entrega. "El Senado da por hecho que los tribunales españoles respetarán este principio y que, por ende, una vez que el encausado Puigdemont haya sido entregado por el cargo de corrupción, no lo perseguirán también por el cargo de rebelión".

El hecho de que el tribunal cree necesario escribir en el dictamen lo que a todas luces es obvio, quizás demuestra que el Tribunal alemán, a la hora de la verdad, no cree totalmente en el respeto a este principio por parte de los tribunales españoles una vez que tuvieran al reo bajo su mando.

En Europa, la Justicia da la espalda a España en el tema de rebelión. ¿Cómo puede utilizar el independentismo catalán esta situación?

Con su afán de hacer prevalecer sus conceptos sobre la rebelión y la sedición y su posible castigo, la Justicia española adquiere una imagen ella misma de nacionalista y perseguidora a ultranza de los independentistas. La posición de "alta moralidad” que quería ocupar está en entredicho. El mito de que en este conflicto hay solamente una parte conformada por nacionalistas estrechos de miras está haciendo aguas por todas partes.

Por último, ¿cómo valora los gestos del nuevo Gobierno de España hacia Cataluña?

Son, como usted dice, meros gestos. No creo que pueda esperarse más de un Gobierno que representa solo a una minoría y se ve bajo el fuego cruzado de dos partidos de la oposición muy fuertes, para los cuales estos meros gestos ya representan una traición a España. Aun así, cualquier distensión, aunque solo sea en el clima, es bienvenida.

Autora: María Santacecilia (JOV)

