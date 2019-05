Caso Eddy Montes: “La UE espera una investigación exhaustiva en Nicaragua”

Matagalpa despidió ayer al preso político Eddy Montes Prislan. Nacido en Nicaragua y ciudadano estadounidense, Montes estuvo en manos de las autoridades desde octubre de 2018 y fue muerto el jueves (16 de mayo) por impactos de bala. "Su muerte ocurrió en circunstancias poco claras. Es importante recordar que, como prisionero, el señor Montes estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias y que la Unión Europea, por ello, espera una investigación exhaustiva”, afirmó una portavoz de la Unión Europea.

Eddy Montes era un preso político. Uno de los entre las dos centenas, según datos oficiales, y las ocho centenas, según datos de organizaciones pro derechos humanos, que hay en ese país.

"Nicaragua, desde abril de 2018, atraviesa una severa crisis política con intensa violencia y represión”, agrega la portavoz comunitaria.

Canales hacia Europa

Thelma Brenes, residente en Holanda y representante del Comité pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, explica a DW lo poco claro de las circunstancias de la muerte de "don Eddy”, como ella llama a Eddy Montes Prislan: "Hay mucha desinformación. El jueves no sabíamos ni cuántos heridos había ni quiénes eran. El gobierno no comunica nada. No había más información que la muerte de don Eddy. Se habló primero de que había 17 heridos. Luego dijeron que no los había. Cuando las madres entran y ven a los muchachos la cantidad de heridos era mucho mayor”.

Después de mucha protesta, el mismo jueves 16, "algunas madres lograron acceso a la cárcel. Pudieron hablar con los muchachos. Todas las personas que estaban en el momento de los acontecimientos están golpeados, tienen moretones, brazos fracturados, rajaduras de cabeza, heridas. Las madres les preguntaron sobre la versión del gobierno y la negaron completamente. Dijeron que hubo una discusión verbal con Eddy y los guardias que nunca trató de quitarles el arma. Y que los guardias golpearon a todos indiscriminadamente”, cuenta Brenes, hija de Carlos Brenes, insigne preso político.

Luchador sandinista de vieja cepa, Carlos Brenes se distanció del régimen Ortega-Murillo. Cuando las protestas de abril de 2018 fue acusado de terrorismo y fue condenado –en enero de 2019- a 32 años de prisión.

"Cuando la Cruz Roja llegó, los prisioneros ya estaban en el suelo y golpeados. Ayudaron a reescalar la situación, se encargaron de la atención médica a los heridos. Eddy Montes ya estaba muerto, no murió en el hospital como dice la información oficial”, afirma Brenes, que ha pedido apoyo en las instancias europeas para la exigencia por una investigación verídica.

Cabe recordar que, si bien apoya la salida pacífica a través del diálogo, la UE tiene pendiente, desde enero de 2019, sanciones para los responsables políticos de la crisis de Nicaragua, miembro del Acuerdo de Asociación América Central-UE.

Si bien el Parlamento Europeo aprobó una resolución en este sentido, el Consejo –los líderes de los 28 países del bloque europeo- no han dado el paso por no poner en peligro la posibilidad del diálogo.

Entre la buena fe y la presión

"El gobierno de #Nicaragua debe aclarar los hechos sin mentiras. La liberación de los presos es una precondición del diálogo”, dice en un tuit Ramón Jáuregui, saliente presidente de Eurolat (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana).

No obstante, a pocos días de los comicios europeos y del comienzo de un período de reestructuración institucional, la actividad parlamentaria tiene las manos atadas.

En este sentido, y detectando que desde que recomenzaron los diálogos en marzo todos los casos de los presos políticos en Nicaragua están paralizados, Thelma Brenes apunta: "La Alianza Cívica, las instancias europeas, las organizaciones, hemos actuado con buena fe. Pero los hechos demuestran que hemos esperado demasiado”.

Así las cosas, "la UE debería darse cuenta de que Ortega no tiene la mínima voluntad para negociar ni para liberarlos. Sin sanciones individuales y sin presión él no va a acceder a liberar presos políticos”, dice Brenes, y concluye: " La muerte de don Eddy nos demuestra que el régimen Ortega-Murillo no actúa de buena fe. Y que ha cruzado la última línea roja. Aunque haya habido un motín, es una vida que se perdió, y el gobierno debe abrir una investigación”.

(cp)

