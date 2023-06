EE.UU.: 19% de académicos informan de avistamientos de ovnis

No hay nada como hablar de ovnis para despertar inmediatamente sospechas y desatar escepticismo. Y no es de sorprenderse: a pesar de la abrumadora cantidad de noticias sobre avistamientos a lo largo de las últimas décadas, hasta la fecha no existe evidencia concluyente de que los ovnis tengan un origen extraterrestre. Aun así, en los últimos años, se ha observado un creciente interés en el tema por parte de políticos, militares y, curiosamente, incluso académicos, quienes no parecerían ser el grupo más propenso a afirmar haber tenido encuentros con ovnis.

Ahora, un estudio publicado recientemente en la revista Humanities and Social Science Communications ha revelado un dato interesante. La investigación encuestó a 1.460 académicos estadounidenses y encontró que el 19 % de los profesores titulares han presenciado personalmente o conocen a alguien que ha presenciado algo que podría clasificarse como un fenómeno aéreo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés), la designación oficial del Gobierno estadounidense para los ovnis.

Asimismo, según la encuesta, el 37 % de los encuestados mostró interés en investigar los UAP.

Estos resultados se dan en un contexto de creciente interés en varios sectores sobre el tema. El Gobierno de los Estados Unidos ha tomado un papel destacado en este sentido, realizando nuevas audiencias, informes e investigaciones sobre los UAP. Además, un informe del Pentágono reveló la existencia de más de 500 informes sobre objetos voladores no identificados en su agencia.

La encuesta a académicos estadounidenses sobre ovnis (UAP)

Según un comunicado de prensa de la editorial Springer, la encuesta fue realizada en 2022 por Marissa Yingling y Charlton Yingling de la Universidad de Louisville, junto con Bethany Bell, profesora asociada de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Virginia. Los encuestados fueron catedráticos, profesores asociados y profesores asistentes de 144 universidades estadounidenses, abarcando 14 disciplinas académicas.

La encuesta, según el comunicado, se envió a 39.984 académicos y tuvo una tasa de respuesta del 4 %. Los participantes, en su mayoría hombres (62 %) y de origen étnico blanco (80 %), fueron interrogados sobre sus percepciones, experiencias y opiniones sobre los UAP. De las 14 disciplinas representadas, el 10 % trabajaba en ciencias políticas, el 10 % en física, el 10 % en psicología y el 6 % en ingeniería.

El Subdirector de Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray, testifica ante el Subcomité de Inteligencia, Contrainteligencia y Contraproliferación de la Cámara de Representantes sobre "Fenómenos Aéreos No Identificados" en la primera audiencia pública del Congreso sobre “ovnis" en más de medio siglo, en el Capitolio en Washington. (17.05.2022) Imagen: Joey Roulette/REUTERS

Sesgo significativo en los resultados

Aunque el resultado es llamativo y sorprendente, la baja tasa de respuesta a la encuesta por correo electrónico puede sugerir un sesgo significativo en los resultados hacia aquellos encuestados que estaban más interesados en el tema de los ovnis. Esto podría limitar la generalización de los hallazgos, como reconocen los propios investigadores en el estudio.

A pesar de esto, el estudio ofrece una visión fascinante del persistente tabú que rodea el tema de los ovnis, el cual está siendo abordado de manera más directa por agencias gubernamentales, incluida la NASA.

Daniel Evans, administrador adjunto adjunto de la Dirección de Misiones Científicas de Investigación de la NASA, habla durante una reunión pública del Equipo de Estudio Independiente de Fenómenos Anómalos No Identificados. (31.05.2023) Imagen: Joel Kowsky/Nasa/ZUMA Wire/IMAGO

Según los investigadores, la encuesta en sí no pretende enfocarse solo en su llamativo resultado. Más bien, los investigadores centraron su objetivo en explorar el componente psicológico y sociológico del tema, incluido el estigma asociado a hablar de ovnis.

Y precisamente por la asociación del estigma con el tema, los investigadores reconocen en su artículo que los resultados son preliminares, ya que es posible que muchos académicos hayan descartado la encuesta por considerarla spam.

"La mayoría del profesorado manifestó cierto grado de curiosidad por el tema de los UAP y ovnis, lo que quizá sugiere que estaban más dispuestos a participar y menos inclinados a pensar que la encuesta era spam, introduciendo así un sesgo", escriben los investigadores.

Además, los investigadores informaron que la gran mayoría de los encuestados también expresó cierto escepticismo. Sin embargo, también plantean la posibilidad de que, debido a la estigmatización asociada al tema, las personas con una mentalidad más seria, como los académicos, hayan aprendido a mantener en privado sus encuentros inexplicables con fenómenos aéreos no identificados.

"Las universidades son instituciones que forman parte de una sociedad más amplia, están influidas por las normas sociales y culturales", afirma Bell, según el comunicado de prensa de la Universidad de Virginia. "Parece que históricamente, cuando empezó a aparecer el tema de los ovnis, éstos se convirtieron en sinónimo de seres extraterrestres, algo que la mayoría de la gente considera en el mismo reino que Bigfoot o los 'fantasmas' y otros fenómenos paranormales", agrega.

"Esta encuesta fue un estudio exploratorio sobre un tema que, hasta donde sabemos, nunca se ha investigado", se lee en el documento. "El propósito era tomar el pulso al profesorado sobre un tema que sigue creciendo en la sociedad mayoritaria".

Imagen fija de un vídeo difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que muestra un Objeto Volador No Identificado avistado por pilotos de la Marina estadounidense. Imagen: U.S. Department of Defense/dpa/picture alliance

Académicos comparten historias personales

En cuanto a las respuestas concretas de los académicos, en las que no se preguntaba por experiencias específicas, los investigadores también se sorprendieron por lo que muchos compartieron.

Por ejemplo, uno de los académicos compartió que su familia presenció un avistamiento de un ovni en 1976, con temblores y ruidos intensos. Otro académico mencionó haber visto un ovni de niño, aunque sus padres no le creyeron. Y un tercer encuestado admitió haber presenciado dos avistamientos, pero dejó de hablar del tema debido a la incredulidad de los demás.

"Antes se lo contaba a la gente, pero pensaban que estaba loca o mentía, así que ahora me callo", aseguró un académico.

"Añadir credibilidad al debate"

El estudio ofrece una interesante mirada al estigma que rodea el tema de los ovnis, y los investigadores esperan sentar las bases para una conversación productiva.

"Dado que el profesorado de nuestra muestra piensa que la evaluación académica de la UAP y la investigación relacionada son importantes, esperamos que este estudio añada credibilidad al debate abierto sobre el tema", afirmó Bell.

Editado por Felipe Espinosa Wang.