Casa Blanca critica comentarios “inapropiados” contra Biden

La Casa Blanca criticó este viernes (09.02.2024) un devastador informe del fiscal especial Robert Hur por incluir comentarios "gratuitos e inapropiados" sobre la edad y la memoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una reacción similar tuvo la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, al conversar con la prensa.

"Cuando la conclusión inevitable es que los hechos y las pruebas no respaldan ninguna acusación, uno se pregunta por qué este informe dedica tiempo a hacer críticas gratuitas e inapropiadas al presidente", afirmó el portavoz Ian Sams en rueda de prensa, en referencia al reporte del fiscal especial, Robert Hur, quien investigaba una presunta mala gestión de Biden de documentos clasificados.

Hur absolvió al mandatario, pero dijo que éste mostró "una memoria significativamente limitada" en los interrogatorios e incluso habría olvidado la fecha del fallecimiento de su hijo.

"El informe expone un ejemplo tras otro de cómo no tomó intencionalmente documentos clasificados, de cómo no compartió documentos clasificados con nadie y de cómo tampoco compartió información clasificada", apuntó Sams, quien reiteró que los comentarios del fiscal "están mal y son imprecisos. (...) Cuando eres el primer fiscal especial de la historia que no acusa a nadie, hay presión para criticar y hacer declaraciones que tal vez de otro modo no harías".

"¿Cómo se atreve?”

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también reaccionó. "La forma en que se caracterizó el comportamiento del presidente en ese informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y (estaba) claramente motivada políticamente", declaró. El fiscal Robert Hur fue nombrado en su cargo por el expresidente Donald Trump. Los comentarios sobre la memoria de Biden son "gratuitos, inexactos e inapropiados", agregó Harris.

El mismo Biden ya había respondido el jueves por la noche durante un discurso en la Casa Blanca. "Mi memoria es buena", afirmó, muy molesto de que el informe mencione que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Beau. "¿Cómo diablos se atreve?", protestó. Asimismo, reconoció ser un "hombre mayor”, pero a la vez dijo que sabe lo que hace.

El Departamento de Justicia ha estado investigando a Biden desde que a finales de 2022 fueron hallados en su domicilio de Delaware y en una oficina privada una veintena de documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

DZC (EFE, AFP)