Carnaval en las venas: el FC Colonia acude disfrazado a entrenar

Al filo de las 10:00 de la mañana, el ambiente en la casa club del FC Colonia (Geißbockheim) daba los primeros avisos de la fiesta de carnaval, una tradición que con sus colores y disfraces, no pasa desapercibida en ningún rincón de la ciudad. Entre música de carnaval y cerveza Kölsch, el plantel hizo su tradicional aparición en honor a la temporada.

Traje de felpa rosa, pelo largo y rubio y gafas de sol: el entrenador del FC Colonia, Steffen Baumgart, estaba muy orgulloso de su primer traje de carnaval para con el equipo de la Bundesliga.

Baumgart presentó su propia creación, una mezcla de "cerdo rosa" y unicornio, en el tradicional entrenamiento de carnaval del FC en el inicio de la festividad.

"Se me ocurrió a mí mismo, me llevó mucho tiempo", dijo el oriundo de Rostock con un brillo en los ojos: "Siempre he dicho que estoy trabajando para el 11.11. Creo que lo he conseguido. Creo que lo he conseguido”, dijo Baumgart en divertido encuentro en el Geißbockheim.

El resto del cuerpo técnico se disfrazó de Steffen Baumgart. "Todas son copias", replicó el original, "nadie acierta”, señaló el entrenador.

El director general del club, Alexander Wehrle, se hizo pasar por un payaso en la portería

Por su parte. el delantero del equipo, Anthony Modeste, aludió a su historial de lesiones al acudir disfrazado de médico. Y fue referido por el diario "Express" como el "médico de cabecera del área penal en el Geißbockheim".

El delantero del FC Colonia, Anthony Modeste

Tomas medidas ante el coronavirus

Ante los más de 50.000 nuevos contagios diarios de coronavirus registrados en Alemania, el club también se preocupó por atender a las precauciones de manera oportuna.

"En realidad solo dejamos ir a todos los que han sido vacunados. Todo el mundo ha dado negativo", dijo Baumgart: "Tenemos que empezar a vivir con ello, aunque suene duro. Todos debemos protegernos lo mejor posible, eso es lo que estamos haciendo. Por eso podemos divertirnos hoy”, dijo el entrenador al diario alemán Bild.

FC Colonia: a entrenar disfrazados en el inicio de la temporada de carnaval

ee (dpa / die Welt)