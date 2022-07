¡Santana, más música por favor!

"Todavía no, Carlitos", "Otra rolita por favor", escriben sus fans en las redes. Carlos Santana está siendo tratado y ya se siente mejor. "Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé”, dijo el músico tras su presentación en Michigan, donde se sintió mal sobre el escenario. Desde DW, le deseamos pronta mejoría a esta leyenda del rock latino.