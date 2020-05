Carlos Sainz podría ser el sustituto de Vettel en Ferrari

La escudería Ferrari de Fórmula Uno anunciará oficialmente a finales de esta semana la incorporación del español Carlos Sainz (McLaren) como sustituto del alemán Sebastian Vettel a partir de la temporada 2021, según adelanta la revista "Autosport" este miércoles (13.05.2020).

Según esta fuente, Ferrari ya alcanzó un acuerdo con Carlos Sainz, sexto clasificado en el último Mundial de Fórmula 1, quien fue preferido al australiano Daniel Ricciardo (Renault) para acompañar al monegasco Charles Leclerc en el equipo de Maranello.

Carlos Sainz, de 25 años, llegaría a Ferrari tras protagonizar una gran temporada en 2019, en la que, con su tercera posición en el Gran Premio de Brasil, devolvió a McLaren un podio que le faltaba desde hacía casi seis años. Su padre, del mismo nombre y dos veces campeón del mundo de rally, no confirmó la noticia pero dijo que, aunque su hijo está "contento" en McLaren, "se están acelerando las cosas", tras los rumores sobre un posible paso a Ferrari.

"Es cierto que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que acabe la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%", dijo Carlos Sainz padre al programa "#Vamos sobre ruedas" de la plataforma digital Movistar.

"Quiero pensar que tarde o temprano tendrá que haber una solución porque no nos podemos tirar dos meses más a base de esta rumorología y de estas historias, pero me vais a permitir que no pueda contaros mucho más porque son momentos delicados", dijo Carlos Sainz padre. (efe)

