Carles Puigdemont se presentará a las elecciones catalanas

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont anunció este jueves (21.03.2024) desde Elna, en el sur de Francia, que se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con el objetivo de lograr su "restitución" en la presidencia de Cataluña y ha ofrecido al partido independentista ERC compartir una lista unitaria, después de que hace una semana el Congreso aprobara una ley de amnistía para los independentistas catalanes.

"No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan sólo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con [la aplicación de] el 155 [el art. 155 de la Constitución], yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", ha afirmado Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de "president" y de "independencia".

La sala anexa del Ayuntamiento de Elna, localidad situada cerca de Perpiñán y a escasos 25 kilómetros de la frontera española, ha sido el escenario elegido por Puigdemont para lanzar su anuncio, rodeado de la plana mayor de su partido, JxCat, incluidos Jordi Turull, Laura Borràs, Xavier Trias, Míriam Nogueras y Albert Batet, así como exconsellers de su Govern que lo acompañaron en 2017, como Josep Rull, Joaquim Forn o Lluís Puig, además de Marcela Topor, la esposa del expresident.

"Estoy aquí para acabar el trabajo" de la independencia de Cataluña, añadió, antes de sentenciar: "no nos han derrotado". Será la tercera vez que Puigdemont, del partido Juntos por Cataluña, es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño por que hubiera sido detenido. "Si hay una mayoría que permita mi investidura como presidente catalán, terminaré mi exilio ese mismo día", sentenció.

