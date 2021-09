Carles Puigdemont anuncia que retornará a Bélgica el lunes

El líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont anunció este sábado (25.09.2021) que el lunes volverá a Bruselas tras pasar una noche en la cárcel de la isla de Cerdeña, en Italia, donde fue detenido el jueves cuando se dirigía a un festival folclórico. La captura respondió a una solicitud emanada por la Justicia española, que busca condenar al político por la intentona independentista de 2017.

"Tengo previsto el lunes volver a Bruselas porque hay reunión de la comisión de comercio exterior, de la que soy miembro", dijo Puigdemont, que es eurodiputado, en la ciudad de Alguer, tras haber sido puesto en libertad sin medidas cautelares. Sin embargo, deberá asistir a una audiencia que verá su caso el próximo lunes 4 de octubre.

En esa oportunidad se verá la demanda de extradición presentada por España. Puigdemont aseguró que asistirá de forma personal, y no telemática. "El 4 de octubre estoy citado en la corte de Sassari. Efectivamente, asistiré, porque todas las veces que he sido convocado por la justicia, he asistido", explicó este experiodista de 58 años que se fue de España tras la fallida declaración de independencia catalana.

Seguirá viajando

La Justicia española reclama la captura de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de fondos en relación al proceso independentista. La Justicia italiana, por su parte, consideró que la detención del político se ajustó a derecho, pero no vio motivos para dejarlo tras las rejas. En una comparecencia ante la prensa, Puigdemont dijo que no dejará de viajar por lo sucedido en Italia, como no lo hizo cuando fue arrestado antes en Alemania y Bélgica. "Seguiré viajando por Europa”, apuntó.

El dirigente independentista dijo que lo ocurrido el jueves en Cerdeña no era impensable, teniendo en cuenta "el recorrido de España en los últimos cuatro años para intentar impedir nuestra libertad, de movimiento, de palabras, de acción y de compromiso político. Todo lo contrario a la democracia europea que queremos, una Europa donde el derecho a la libertad de expresión, de autodeterminación y de disidencia política sean profundamente respetadas".

DZC (AFP, El Mundo, EFE)