Capturan en México al narcotraficante Rafael Caro Quintero

El histórico narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por Estados Unidos por la muerte del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985, fue capturado en México, informó este viernes (15.07.2022) una fuente de la Marina.

Caro Quintero, de 69 años y uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, fue detenido por agentes de la Marina en el norteño estado de Chihuahua, según reportes de medios locales.

La recompensa por el narcotraficante asciende a 20 millones de dólares. Es la más alta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece por un criminal mexicano, superando a capos en plena actividad como Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (10 millones).

El capo había sido capturado en 1985 por ordenar el asesinato de Camarena y condenado a 40 años de prisión, los cuales cumplía en una cárcel mexicana, pero fue liberado en agosto de 2013 por un tecnicismo legal.

Entrevista a Caro Quintero

Tras su liberación, el gobierno de Estados Unidos demandó su captura con fines de extradición, bajo cargos de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos, posesión y distribución de cocaína y marihuana, entre otros.

El agente Camarena fue torturado y asesinado en 1985 después de llevar cuatro años infiltrado en el cártel de Guadalajara, fundado por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

En una entrevista concedida al semanario Proceso en 2016, mientras estaba prófugo, Caro Quintero negó haber ordenado el asesinato Camarena.

"Nunca había hablado de este caso, es la primera vez (...). No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté", dijo.

En ese momento, el capo dijo también que tras varios años en el narcotráfico solo quería "vivir en paz".

"Lo único que busco es paz y le pido perdón a la sociedad de México por los errores que cometí", dijo.

mg (afp, efe)