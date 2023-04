Cansado de esperar, Arnold Schwarzenegger rellena un bache en su barrio de Los Ángeles

Harto de un enorme bache en su barrio de Los Ángeles, Arnold Schwarzenegger cogió una pala y lo rellenó él mismo.

El actor y exgobernador de California tuiteó un vídeo de él y un ayudante utilizando hormigón envasado para reparar la carretera en la zona de Brentwood.

"Hoy, después de que todo el vecindario se haya enfadado por este bache gigante que lleva semanas fastidiando a coches y bicicletas, he salido con mi equipo y lo he arreglado", escribió en Twitter. "Siempre digo: no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes". Una vecina bajó la ventanilla de su coche y gritó su agradecimiento a la estrella del cine de acción.

"De nada", dijo Schwarzenegger, ataviado con botas de trabajo, chaqueta de cuero y unas gafas que recordaban a su papel en "Terminator". "Tienes que hacerlo tú mismo. Esto es una locura. Llevo tres semanas esperando a que cierren este agujero", dijo.

Daniel Ketchell, portavoz de Schwarzenegger, dijo que los residentes de Brentwood hicieron repetidas peticiones de reparaciones desde que las tormentas invernales abrieron baches y grietas en las carreteras locales.

La alcaldesa Karen Bass anunció la semana pasada un plan para hacer frente a lo que llamó un número sin precedentes de calles dañadas en toda la ciudad. Desde el 30 de diciembre, Los Ángeles ha recibido 19.692 solicitudes de reparación y, hasta el 6 de abril, los equipos habían rellenado al menos 17.549 baches, según las autoridades.

El Departamento de Obras Públicas no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se preguntaba si el bache que Schwarzenegger rellenó había sido programado para ser reparado.

