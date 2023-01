Candidatas latinoamericanas dominan en el Miss Universo 2022

Con varias candidatas latinoamericanas entre las favoritas, nueva propietaria y algunos meses de retraso el concurso Miss Universo elegirá este sábado en Nueva Orleans (sur de EE.UU) a su reina de 2022 en una ceremonia que será transmitida en español por Telemundo.

Las concursantes ya completaron sus desfiles en traje de gala, traje típico y traje de baño durante una ceremonia preliminar que se transmitió en YouTube el miércoles. Aunque el puntaje que recibieron no se ha hecho público, el jurado ha decidido ya quienes son las semifinalistas, que este año serán 16 y no 20 como era en el pasado.

Entre las favoritas están las representantes de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, México, Filipinas, Tailandia y Australia. De las 16 semifinalistas saldrá la sucesora de Harnaaz Sandhu, la representante de India que resultó ganadora de Miss Universo en 2021. La diferencia del número de finalistas no fue bien recibida por las participantes, pues estas finalistas son las que pueden mostrarse ante el público general.

Cambios y polémica

Ese no es el único cambio que instituyó la nueva dueña del concurso, la multimillonaria transgénero tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, que dirige un emporio de distribución de medios. Este año regresan los títulos de Miss Simpatía y Miss Fotogenia y una finalista será escogida por votación popular a través del sitio web de Miss Universo.com. La nueva Miss Universo usará por primera vez una nueva corona bautizada con el nombre de Force for Good (Fuerza para el bien), tiene 993 piedras preciosas, con una base compuesta por diamantes y la parte más alta tiene un zafiro de 45,14 quilates.

Valorada en 5,3 millones de dólares (es la corona de Miss Universo más cara de la historia), fue elaborada por la firma Mouawad del empresario libanés Fred Mouawad, señalado como el octavo dueño de diamantes más rico del mundo. La modelo y Miss Universo 2012 Olivia Culpo y la conductora estadounidense Jeannie Mai serán las que lleven la gala, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans.

Miss Alemania 2022 empodera a las mujeres

El rapero y cantante de Hip-Hop Big Freedia, la banda Big Sam's Funky Nation, la violinista Amanda Shaw, el grupo Tank and The Bangas y la cantante Yolanda Adams estarán a cargo de la parte musical de la ceremonia para escoger a Miss Universo 2022. Big Freedia también es parte del jurado, completado por la periodista y presentadora cubana Myrka Dellanos, la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, de México, la ejecutiva de la empresa Roku Sweta Patel, Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la actriz y periodista Emily Austin y la CEO y fundadora de O Skin Med Spa Olivia Quido. Aunque esta gala Miss Universo tiene lugar en 2023, la ganadora ostentará el título de Miss Universo 2022, pues el concurso fue postergado para no competir con el Mundial de fútbol de Catar.

EL(efe, Telemundo)