Candelabros arqueados, la singular tradición sajona que decora la Navidad

Johanngeorgenstadt es una ciudad casi desconocida en Sajonia. Está muy cerca de la República Checa y es un lugar para practicar deportes de invierno en el este de Alemania. Pero los que sí son famosos son sus "Schwibbogen”, candelabros con forma de arco, típicos de la región de Erzgebirge. La ciudad alberga el mayor arco portavelas del mundo: la estructura mide 25 metros de ancho y 14,5 de alto y no está sujeta a ningún objeto o pared.

"He estado con anterioridad", dice un hombre, pero cada vez que vengo me parece que el candelabro ha ganado altura". Su compañera asiente y dice que "te hace sentir muy pequeña si te pones justo al lado". "Sin duda es impresionante, dado su tamaño, pero probablemente no sea el más hermoso que conozco", agrega.

Tradición arraigada

Aunque la cantidad de turistas en el lugar ha disminuido drásticamente a medida que la cuarta ola de la pandemia y el coronavirus pasan factura al sector hotelero, la pasión de los alemanes por los candelabros arqueados sigue intacta.

Para casi todos los habitantes de la región de Erzgebirge y muchos amantes de la Navidad, estos objetos son una decoración navideña imprescindible en el alféizar de sus ventanas.

"Los candelabros en forma de arco caracterizan la imagen de la región de Erzgebirge como ningún otro producto nuestro", dice a DW el director de la Asociación Regional de Artesanos y Fabricantes de Juguetes, Frederic Günther. "Y es justo decir que los candelabros arqueados son embajadores de nuestra región y nuestros productos", agrega.

Los candelabros arqueados de madera son más económicos que los de metal.

Debate sobre el origen

Pero, ¿de dónde vienen realmente y desde cuándo están en la región? Tom Pote, tallador de madera aficionado de Johanngeorgenstadt y con gran interés por la historia de su ciudad, cree que "el primer candelabro arqueado lo hizo un herrero llamado Johann Teller en Johanngeorgenstadt en 1740”. "Fue su manera de agradecer a los mineros para los que había estado trabajando. Desde entonces, se fabrica este tipo de candelabros en esta ciudad", añade.

"Si pregunta por aquí lo que simbolizan los candelabros arqueados originales, alrededor del 80 por ciento de la gente dirá que el arco fue modelado a imagen y semejanza de la entrada de un túnel minero", dice Pote. "Pero, en verdad, no parece ser así, ya que la entrada de un túnel minero tiene una forma diferente en ambos lados", explica.

Pote cree que la forma de los candelabros está inspirada en los arcos de la antigua iglesia de Johanngeorgenstadt, destruida en un gran incendio. El fabricante del candelabro estuvo sin duda en esa iglesia y se inspiró en sus arcos, sostiene Pote.

Igor Jenzen, del Museo de Arte Popular Sajón de Dresde, tiene otra versión sobre el origen de los candelabros arqueados: en 1719, cuando Federico Augusto, hijo de Augusto el Fuerte, se casó con la hija del emperador de Austria, María Josefa, en Dresde, se celebró un gran evento festivo que duró varias semanas. Muchas personas, incluidos mineros de la región de Erzgebirge, vieron óperas, mascaradas y demás eventos propios de un festival del barroco tardío. También hubo edificaciones con instalaciones con arcos, donde se llevó a cabo un gran desfile. Jenzen cree que dichos arcos podrían haber servido de modelo para los candelabros.

En las casas de Erzgebirge, los candelabros pueden verse desde la calle.

Metal contra madera

Si bien nadie sabe cuál es la version correcta, es un hecho que, durante siglos, se hiceron de metal. "Recién en la década de 1940 comenzaron a fabricar candelabros arqueados de madera y, con ello, surgieron multitud de motivos y escenas diferentes”, dice Pote. "Se venden mejor porque generalmente son menos costosos. Los productos tallados se ven mejor en el alféizar de la ventana, mientras que los candelabros de acero son mejores en el exterior porque no se oxidan".

Hay muchas decoraciones talladas en madera de Erzgebirge que se venden muy bien en países extranjeros, como los cascanueces de madera y las figurillas para el incienso. Con los candelabros en forma de arco, sin embargo, es un poco diferente. "Los candelabros arqueados se producen principalmente para el mercado alemán", señaló Frederic Günther de la Asociación de Artesanos y Jugueteros.

Günther añade que "los fabricantes de artículos de coleccionismo están haciendo buenos negocios en línea y apenas se ven afectados por la pandemia, pero, para los minoristas con tiendas físicas, la pandemia es un gran problema, ya que apenas hay turistas".

