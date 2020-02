Canciones de carnaval contra la ultraderecha

"Una nariz de payaso en la cara, una kipá en la cabeza: ¡Shalom Alaaf Shalom! Cristiano o judío, todos nos volvemos locos hoy. Hevenu Shalom Alechem, queremos paz.”

Ese es el mensaje de Rolly Brings, un veterano de la escena musical colonesa. Ha dedicado la canción Shalom Alaaf a la primera asociación carnavalesca judía de Colonia: la "Kölsche Kippa Köpp”, fundada en 2017 y convertida en un símbolo del antirracismo y la lucha contra la discriminación en el carnaval de esta ciudad del oeste de Alemania. Para Brings, la fundación de una asociación de carnaval como esta es "maravillosa y correcta”. El músico, entrevistado por DW, cree que "los judíos de Colonia no se han aislado, sino que son activos en público, junto con otras asociaciones carnavalescas de Colonia, ¡después de un largo tiempo!”

Una canción de empoderamiento

A Brings, quien ha escrito muchas canciones sobre la persecución y el asesinato de los ciudadanos judíos de Colonia, le gustaría que esta canción sirviese para mirar hacia adelante: "Era el momento de escribir una canción para mí y para los hombres y mujeres judíos que viven con nosotros, una canción que dé valentía para defender juntos el amor y la vida en una democracia colorida, dinámica y liberal, mostrando así que los antisemitas y los extremistas de derecha no tienen una oportunidad contra nosotros, los demócratas”. Rolly Brings considera que no hay mejor evento para demostrar esto que las celebraciones de carnaval de Colonia. Y no está solo.

Los músicos de Colonia se posicionan

Cada vez más músicos coloneses están subiéndose al escenario con mensajes firmes. Entre ellos están los hijos de Brings, Peter y Stephan, capaces de animar a cualquiera a unirse a la fiesta con "Brings”, una banda de rock que canta en Kölsch, el dialecto local. Aunque el vocabulario pueda ser difícil de entender, el mensaje es claro: "A veces somos blancos, a veces somos negros, pero cuando la cosa se vuelve muy marrón, hay jaleo”.

La banda de Peter y Stephan Brings es una de las más populares de Colonia

Un nuevo grupo cuyo cantante es de piel oscura está teniendo mucho éxito con su canción "Heimat” (patria, en alemán), que habla de que las personas de piel más oscura también pueden ser verdaderos coloneses. Con su banda femenina "Beerbitches” (brujas de la cerveza, en inglés), la popular cómica alemana Carolin Kebekus responde alto y claro a quienes repiten los eslóganes de la ultraderecha: "¡Dejadme sola!”.

Arsch Huh, un colectivo de músicos y activistas, usa el tema "Su läuf dat he” (así funcionan las cosas aquí, en dialecto colonés), para protestar contra el uso de la música local de Colonia sobre la patria y la cohesión en los eventos del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y de otros grupos populistas de derecha. "Su läuf dat he” es una de las canciones más populares de la temporada de carnaval de 2020.

Pronunciamentos claros

A Rolly Brings no le sorprende: "En las últimas décadas se ha desarrollado una escena musical colonesa que reacciona de forma extremadamente sensible a los eventos sociales, que siempre tienen repercusiones políticas. Está claro que muchos -también algunos de los grupos más famosos- se están pronunciando claramente contra el fascismo, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo, o cantando en defensa de la vida y el amor, y contra el odio”.

El cómico Dave Davis actúa en eventos de carnaval, donde pone el foco en el racismo

Las asociaciones tradicionales de carnaval participan

¿Cómo funciona esto con las asociaciones oficiales de carnaval? Se suele decir que estos clubs son muy rígidos con la tradición, pero también esto ha cambiado con el paso de los años. Estas asociaciones han intentado rejuvenecerse y necesitan de la música de las bandas de Colonia para sus eventos. Así, también los artistas que se atreven a posicionarse políticamente son invitados, dando a los culbs tradicionales una apariencia más joven y más moderna.

Para Rolly Brings, este es un desarrollo positivo: "Una canción bien hecha y apasionada en las fiestas de carnaval que defiende una coexistencia colorida, liberal, tolerante y pacífica manda una clara señal, algo que tiene un efecto en la imagen de las asociaciones carnavalescas”.

¿Un carnaval más político?

Cada año, el carnaval de Colonia tiene un lema especial. A menudo es un slogan simpático, inofensivo. Peter, el hijo de Rolly Brings, propone un lema político para el año que viene: "No hay Kölsch (la cerveza local) para los nazis”. Este eslogan fue el que proclamaron muchos dueños de bares y círculos culturales en 2008, cuando fueron anunciadas varias marchas ultraderechistas en la ciudad.

Ver el video 02:22 Compartir Colonia: repostería de Carnaval Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3XlUb Colonia: repostería de Carnaval

La propuesta Peter Brings es muy bien recibida, pero algunos responsables oficiales la encuentran demasiado progresista: creen que es buena, pero no quieren ser arrastrados en ninguna dirección política con un lema como ese.

Pero el carnaval es político, como evidencian las carretas del desfile del Lunes de las Rosas (Rosenmontag). Rolly Brings está convencido de que hay que pronunciarse así contra el nacionalismo, la xenofobia y el antisemitismo, a la vez que promover la tolerancia y la coexistencia pacífica. Es "una buena, correcta e importante señal, tanto interna como externamente, para Europa y el resto del mundo”, afirma. El carnaval en Alemania, añade, es exactamente el evento adecuado para hacer frente a las viejas y nuevas ideologías nazis: "Nosotros, la familia Brings, no hemos olvidado adónde nos llevó esto una vez: a la dictadura, el terror, la guerra y los asesinatos en masa”.

(eal/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |