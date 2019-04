Canadá: hallan cuerpos de reputados montañistas desaparecidos

Las autoridades canadienses informaron este domingo (21.04.2019) del hallazgo de los cuerpos de los alpinistas austríacos David Lama (28, foto principal) y Hansjörg Auer (35), además del estadounidense Jess Roskelly (36), quienes se encontraban desaparecidos desde el martes pasado, cuando una avalancha los sorprendió cuando intentaban escalar la cara este del Howse Peak.

Los tres deportistas, considerados entre los mejores del mundo, buscaban alcanzar la cima de esta montaña de 3.395 metros, una de las más difíciles de las Montañas Rocosas canadienses. La ruta este de Howse Peak no fue abierta hasta 1999. Los rescatistas no pudieron llegar antes al lugar debido al riesgo de nuevas avalanchas y a las malas condiciones meteorológicas, informaron las autoridades.

Parks Canada, el organismo encargado de la gestión del Parque Nacional Banff donde se localiza Howse Peaks, en la provincia de Alberta, señaló en un comunicado que "el domingo 21 de abril los cuerpos de los tres alpinistas fueron recuperados”, y agregó que extendía sus "sinceras condolencias a sus familias, amigos y seres queridos” de los montañistas fallecidos.

No tenía esperanzas

La primera señala de alarma la dio el miércoles el padre de Roskelly, también un conocido alpinista, John Roskelley, cuando su hijo no le contactó, como estaba previsto, el día anterior. Roskelly advirtió Parks Canada de la falta de comunicación con los alpinistas. El organismo envío ese mismo día un helicóptero a sobrevolar la zona que detectó claras señales de avalanchas y equipo de escalada.

Aunque Parks Canada no lo quiso confirmar, John Roskelly declaró el jueves al periódico "The Spokesman Review" que el personal del helicóptero también avistó el cuerpo de un alpinista. Con la experiencia acumulada con los años de enfrentarse a la montaña, Roskelly también afirmó al periódico que su hijo, Lama y Auer, todos descritos como "atletas de montaña profesionales y muy experimentados”, "no están desaparecidos, están muertos”.

DZC (EFE, AFP)

