Cambio climático: de las calles a las aulas

Las consignas más potentes de la lucha contra el cambio climático

"Nuestro futuro en tus manos"

Unas 25.000 personas salieron a protestar contra el cambio climático en una manifestación realizada este año en Berlín. Las calles de la capital alemana se llenaron de lienzos, pero muchos manifestantes también usaron sus propias manos para lanzar su advertencia y su consigna: "Our future in your hands."