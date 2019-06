Cadena perpetua por la muerte de 71 refugiados

Cuatro personas –un ciudadano afgano y tres búlgaros– activamente involucradas en el transporte de refugiados hacia la Unión Europea a cambio de dinero fueron condenadas a cadena perpetua por un tribunal húngaro tras ser consideradas responsables de la muerte de 71 hombres y mujeres que huían de la guerra en Siria, Irak y Afganistán. Las víctimas fallecieron por asfixia en el contenedor de un camión frigorífico en 2015. En su decisión final, el Tribunal de Szeged, al sur de Hungría, optó por una pena considerablemente mayor que la dictada hace un año en primera instancia, de 25 años de cárcel para cada uno de los imputados por múltiple asesinato. Los jueces accedieron a la petición de la fiscalía, que había recurrido la pena inicial exigiendo cadena perpetua, y se alejaron de la postura de la defensa, que abogaba por la absolución de los señalados. "Los acusados no deseaban la muerte (de los refugiados) pero aceptaron que podría suceder”, dijo el juez Erik Mezölaki, citado por la agencia magiar MTI, al justificar la sentencia. Agravante es el hecho de que los refugiados pidieron auxilio golpeando las paredes del camión durante 40 minutos cuando comenzaron a padecer deshidratación y asfixia. Quienes los transportaban hacia territorio comunitario decidieron no abrir las puertas de contenedor por temor a que autoridades europeas se percataran de lo que hacían. Según las investigaciones, los cuatro acusados y sus colaboradores trasladaron ilegalmente hacia la UE a unas 1.200 personas antes de ser arrestados. Los condenados fueron hallados culpables de los delitos de homicidio con especial crueldad y trata de personas con el agravante de pertenencia a una organización criminal. Diez de sus colaboradores recibieron penas de al menos cuatro años de cárcel cada uno en el último día de un juicio iniciado en 2015. El hallazgo el 26 de agosto de ese año de 71 cadáveres en descomposición en un camión frigorífico abandonado en un paraje de la autopista A4 de Austria, cerca de la localidad de Pandorf, no lejos de la frontera con Hungría, conmovió a la opinión pública internacional. Las investigaciones revelaron asimismo que la muerte de los refugiados se había producido cuando el vehículo se encontraba en territorio húngaro, cerca de la frontera con Serbia, es decir, antes de llegar a Austria, lo que determinó la jurisdicción de Hungría para la investigación policial y el juicio que concluyó este jueves (20.6.2019). (EFE)