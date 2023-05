Cada día, cinco personas en Alemania son víctimas de ataques ultraderechistas

Al menos cinco personas cada día fueron blanco en 2022 de violencia de extrema derecha, racista o antisemita en diez de los 16 estados federados de Alemania, según el informe anual presentado este martes (9.05.2023) por la asociación de centros de asesoramiento a las víctimas de este tipo de agresiones.

Así, 2.871 personas se vieron afectadas directamente por las 2.093 agresiones de extrema derecha, racistas o antisemitas en el este de Alemania (Mecklenburgo-Antepomerania, Brandeburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia) y Baden-Württemberg, Hamburgo, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein.

Según Robert Kusche, miembro de la Asociación de Centros de Asesoramiento para Víctimas de la Violencia Ultraderechista, Racista y Antisemita (VBRG) y director de las Oficinas Regionales de Educación, Integración y Democraciade Sajonia, se trata de "un nuevo máximo".

De estas 2.871 víctimas, 520 era niños y adolescentes, lo que supone casi el doble respecto a las 288 en 2021.

Preocupa sobre todo el aumento en más del 15 % de los delitos violentos de extrema derecha, 1.340 en 2022 frente a 1.151 un año atrás, y sobre todo los delitos de lesiones, con el resultado de un muerto y 17 intentos de homicidio.

Asimismo despierta preocupación el hecho de que las coacciones y amenazas, especialmente por motivos racistas y antisemitas, se triplicaran de 197 en 2021 a 653 el año pasado, agregó.

Más de la mitad de todos los ataques se llevaron a cabo por motivos racistas -1.088 casos-, e iban dirigidos predominantemente contra personas emigradas o refugiadas y contra alemanes negros.

Homenaje a las víctimas del atentado xenófobo y racista de extrema derecha en Hanau, Alemania, el 19 de febrero de 2020, donde fueron asesinadas en un tiroteo 10 personas, y cuatro resultaron heridas.

Especialmente preocupante es el hecho de que los ataques por motivos antisemitas se hayan cuadruplicado, de 54 en 2021 a 204 en 2022, principalmente amenazas, a las que por regla general siguen en poco tiempo delitos de violencia graves, advirtió Kusche.

En tanto, los ataques a personas del colectivo LGTBIQ+ registrados por los centros de asesoramiento se duplicaron de 77 a 174 y se cobraron el año pasado una vida.

"Observamos con preocupación que el subregistro de los casos de violencia de extrema derecha va en aumento", declaró Kusche.

El "deficiente e incompleto registro y reconocimiento por parte de la policía y la justicia del racismo, el antisemitismo y el ultraderechismo como motivos de delito oculta el alcance de la amenaza y las dimensiones de la violencia de extrema derecha y deja en la estacada a los afectados", criticó.

"Con demasiada frecuencia se les atribuye a las víctimas de violencia ultraderechista, racista y antisemita culpa o corresponsabilidad en un ataque", denunció Doris Liebscher, abogada y jefa de la oficina del Defensor del Pueblo para la ley antidiscriminación de Berlín.

A ello se suman que sobre todo los motivos racistas con frecuencia no son reconocidos como tales o no son tenidos en cuenta por las autoridades de investigación ni los tribunales, lo que lleva a que las víctimas opten por no denunciar, agregó.

CP (efe, dpa)