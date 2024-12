Cómo Tokio Hotel se convirtió en un icono mundial

Tokio Hotel | Rueda de prensa del nuevo disco | Foto de archivo 2007 Imagen: Tinkeres/imago images

La banda adolescente de Alemania del Este Tokio Hotel saltó a la fama en 2005 con su éxito mundial «Durch den Monsun». Con el look andrógino del cantante Bill Kaulitz, los cuatro se distanciaron de los roles de género convencionales y se convirtieron en ídolos y punto de referencia para los jóvenes marginados.

Tokio Hotel | Fan Braulio de México Imagen: DW

Ahora están nuevamente de gira y varios de sus conciertos tienen lugar en Latinoamérica. En México, Cultura 21 acompaña al apasionado fan Braulio y se sumerge en el mundo de los adolescentes gritones y sus habitaciones llenas de devocionales. ¿Qué hace que la banda tenga tanto éxito a día de hoy? ¿Por qué son tan controvertidos al mismo tiempo? ¿Y por qué son también un modelo a seguir para sus fans?

