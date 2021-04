Cómo será el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo

Los preparativos del funeral del marido de la Reina Isabel II, el príncipe Felipe, que murió el viernes pasado (09.04.2021) ya han comenzado. Las tareas se han pasado a llamar Operación Puente de Forth, en referencia al Patrimonio Mundial de la UNESCO situado en Escocia.

El funeral real televisado tendrá lugar en la catedral de San Jorge, en el Castillo de Windsor, el sábado 17 de abril a las 16:00 UTC. El país guardará a esa hora un minuto de silencio.

Estos son los planes que se han anunciado hasta ahora:

¿Dónde tendrá lugar el velatorio?

Respetando su deseo de ahorrarse complicaciones, no habrá una capilla ardiente para el Duque de Edimburgo. Esto también tiene sentido en el contexto de la pandemia de coronavirus y las restricciones para eventos multitudinarios, evitando que la gente se congregue para presentar sus respetos al difunto. Por el contrario, el cuerpo permanecerá en la capilla privada del Castillo de Windsor hasta el día del funeral.

Solo 30 personas podrán participar en el funeral en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor

¿Qué pasará ese día?

El duque, como la reina madre y la princesa de Gales, Diana, tendrá un funeral solemne. Los funerales de Estado están reservados para la realeza. La única excepción que se hizo fue con el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill.

El día del funeral, el ataúd será trasladado desde la capilla privada hasta la entrada del Castillo de Windsor. Lo pondrán en un Land Rover que el propio duque ayudó a diseñar y en él lo llevarán a la Capilla de San Jorge. Algunos miembros de la familia real, entre ellos el príncipe Carlos, Guillermo y Harry, caminarán tras el ataúd.

Ninguna otra persona en la historia del país ha sido consorte real tanto tiempo como el príncipe Felipe

¿Quién acudirá al funeral?

Las restricciones del COVID-19 de Reino Unido establecen que solo 30 personas, incluyendo a los portadores y el sacerdote, pueden participar en un funeral, todas con mascarilla y guardando la distancia de seguridad.

El príncipe Harry es uno de los miembros de la familia real que acudirá al funeral. Su mujer Meghan, que está embarazada, ha recibido la recomendación de no viajar por parte de su médico. Harry, que tiene el título de Duque de Sussex, vive ahora en Estados Unidos con su mujer y no ha vuelto a Reino Unido desde que renunció a los títulos reales el año pasado. El primer ministro Boris Johnson anunció que no acudirá para ceder el puesto a otros miembros de la familia real.

¿Y qué pasa después?

El período de luto nacional en vigor, con las banderas a media asta en todos los edificios gubernamentales del país, terminará el día del funeral. La familia real guardará dos semanas de luto, pero sus miembros seguirán acudiendo a sus compromisos y llevarán una banda de luto negra cuando sea apropiado.

Las salvas de homenaje se escucharon en todo Reino Unido y Gibraltar al mediodía del sábado. La Marina Real también disparó una salva en homenaje al duque, que sirvió como oficial en ese cuerpo durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Durante cuánto tiempo se suspenderán las campañas políticas?

Reino Unido pretende celebrar elecciones locales el próximo 6 de mayo, pero se ha pedido a los parlamentarios conservadores y laboristas que se abstengan de hacer apariciones mediáticas relacionadas con las elecciones hasta después del funeral. Las ruedas de prensa del primer ministro y los anuncios se restringirán a asuntos relacionados con la pandemia hasta entonces.

¿Y cómo puede el público presentar sus respetos?

Los planes originales para los días anteriores al funeral y la ceremonia en sí misma han tenido que ser abandonados por las restricciones del coronavirus. Se ha pedido no acudir a las residencias reales, ni siquiera para dejar tributos florales, y en lugar de ello hacer donaciones a organizaciones benéficas cercadas al corazón del duque. No obstante, la gente ha seguido dejando flores, tarjetas y otros objetos de homenaje fuera del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor. La ciudadanía también puede dejar sus mensajes en un libro online de condolencias.

(eal/ers)