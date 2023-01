¿Cómo reacciona el Parlamento Europeo ante el caso "Qatargate"?

Si el escándalo de corrupción de Qatar, o ”Qatargate”, en el Parlamento Europeo ha impulsado la carrera de un politico, probablemente sea la de Marc Angel, miembro luxemburgués del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), quien remplazó el miércoles (19.1.2023) a la exvicepresidenta de Grecia, Eva Kaili, acusada de corrupción, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Ambos pertenecen a la misma facción política.

Qatar es sospechoso de sobornar a legisladores para influir en las decisiones políticas de la UE, hechos que el país ha negado. Varias personas vinculadas a la UE fueron detenidas, tras redadas en diciembre en Bruselas. La Policía belga confiscó casi 1,5 millones de euros (unos 1,6 millones de dólares).

El papel de vicepresidente es relativamente menor en el esquema de los cargos del PE. Según el sitio web de su institución, es el responsable de establecer reglas para el "buen funcionamiento" del Parlamento, además de elaborar un anteproyecto de presupuesto y tomar decisiones en materia administrativa, de personal y organizativa. El presidente también puede delegar ciertas tareas en los vicepresidentes. En otras palabras, Angel no será quien se ocupe de reacomodar los tantos en dicha institución.

Angel no rescatará el Parlamento de la UE

Roberta Metsola, del grupo del Partido Popular Europeo de centroderecha, es la encargada de "hacer limpieza” en el Parlamento, y no Angel. Ella ya presentó un plan de reforma de 14 puntos.

"No habrá impunidad, no se barrerá bajo la alfombra y no se harán negocios como hasta ahora", dijo Metsola en diciembre pasado. Ella prometió "reformas de gran alcance" y agregó que "se encargaría de esta tarea personalmente".

Alberto Alemanno, fundador del grupo de defensa Good Lobby, dijo que la elección de Angel es una "oportunidad perdida": "[Angel] no tiene experiencia en temas de transparencia e integridad", señaló el profesor de la escuela de negocios HEC París. En la actualidad es vicepresidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y forma parte de otros comités, pero ninguno con un vínculo claro con los temas planteados por "Qatargate”.

Eva Kaili, una de los cuatro sospechosos del escándalo de corrupción "Qatargate".

¿Más de lo mismo?

Según Alemanno, la respuesta al mayor escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ha sido mediocre: "La respuesta institucional del Parlamento Europeo, así como de la Comisión Europea, sugiere que los líderes de la UE son reticentes a reconocer públicamente el fracaso sistémico del régimen de ética de la UE, y de sus propios partidos políticos, en la elección y el seguimiento de los eurodiputados actuales y anteriores".

Cuando se le preguntó a la presidenta del S&D, Iratxe García Pérez, por qué la fracción política seguía en el cargo a pesar de las graves acusaciones contra sus miembros, esta señaló que había un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios más grandes en cuanto a compartir el poder tras las elecciones europeas de 2019: "Creemos que debemos continuar con ese acuerdo", dijo García Pérez a periodistas en Estrasburgo, indicando que el Partido Popular Europeo, de centroderecha, y el centrista Renew Europe también querían adherirse a él.

Metsola propuso la prohibición de "grupos de amistad" parlamentarios con terceros países y un período de reflexión obligatorio para los exmiembros, que podrían usar su posición para hacer presión. Para Alemanno, eso no es suficiente. Y para los parlamentarios del S&D, Los Verdes y del grupo de la Izquierda, las propuesas deberían ser más ambiciosas.

El Parlamento de la UE subestima la seriedad del caso

A Camino Mortera, del Centro para la Reforma Europea, también le preocupa que el Parlamento Europeo esté subestimando la dimensión de la reforma que se necesita: "No creo que el propio Parlamento sea consciente de que, al no reformar, al no aprovechar esta oportunidad para hacer algo significativo contra este tipo de comportamiento, se enfrenta a que haya más críticas”.

El ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, sospechoso clave del "Qatargate”, aceptó cooperar con los investigadores, anunciaron las autoridades belgas el martes (17.1.2023). Panzeri se comprometió a compartir información sobre las partes involucradas y los delitos presuntamente cometidos. Todo esto podría hacer crecer la lista de sospechosos.

(rmr/cp)