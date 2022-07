Cómo mutan los objetivos de guerra rusos en Ucrania

"Rusia ayudará al pueblo ucraniano a desembarazarse de un régimen absolutamente hostil al pueblo", dijo el ministro ruso de Relaciones exteriores, Serguei Lavrov, el 24 de julio, en un encuentro de la Liga Árabe en El Cairo, según la agencia de noticias TASS. Unos tres meses antes, había dicho algo muy diferente: que el objetivo de Moscú era defender a la población del Donbás, y que el Kremlin no apuntaba a un cambio de gobierno en Kiev.

DW resume las declaraciones de la cúpula rusa sobre la guerra contra Ucrania.

Julio: ampliación de "objetivos geográficos"

El 20 de julio, Lavrov dijo a la agencia estatal RIA Nowosti y a RT que Moscú sigue proponiéndose "desnazificar y desmilitarizar Ucrania", para que no emane de ese país ningún peligro ni ninguna amenaza militar para Rusia. Agregó que "no se trata solo de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino también de las regiones de Jersón y Zaporiya, al igual que de una serie de otras zonas."

Lavrov no descartó ampliar los "objetivos geográficos" en la guerra contra Ucrania y agregó que no tiene sentido negociar con Kiev "en la situación actual". En la prensa ucraniana se planteó la sospecha de que Rusia podría "preparar el terreno para la anexión del sur de Ucrania".

Mayo: "El objetivo no es un cambio de gobierno en Kiev"

Tres meses antes de realizar esas declaraciones en El Cairo, Lavrov había dicho que no se pretendía derrocar a Volodimir Zelenski. "No demandamos que se entregue. Exigimos que imparta la orden de liberar a todos los civiles y deponer la resistencia. Nuestro objetivo no es un cambio de régimen en Ucrania. Esa es una especialidad de los estadounidenses que se dedican a ello en todo el mundo", dijo Lavrov el 1 de mayo al medio italiano Mediaset.

El objetivo ruso es "garantizar la seguridad de la gente en el este de Ucrania para que no se vea amenazada por la militarización y la nazificación, y la seguridad de la Federación Rusa no sea amenazada desde el territorio de Ucrania", explicó Lavrov en su primera entrevista con un periodista de una estación de TV europea desde el inicio de la guerra.

Marzo y abril: neutralidad de Ucrania

La supuesta amenaza occidental, y sobre todo de la OTAN, contra Rusia, fue el tema principal en los discursos de los políticos rusos tras el inicio de la guerra. Afirmaron reiteradamente que Ucrania debía ser neutral. Así lo destacó también el presidente ruso, Vladimir Putin, el 5 de marzo.

Poco antes, el 1 de marzo, el ministro de Defensa ruso había dicho por televisión: "Lo principal es proteger a la Federación Rusa de la amenaza militar de países occidentales que intentan utilizar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país."

A fines de marzo, tras haber fracasado la ofensiva rusa contra Kiev, se modificó perceptiblemente la retórica del Kremlin. La "desnazificación y la desmilitarización" pasaron a segundo plano. Pero en abril, la confrontación con la OTAN y Estados Unidos volvió a ser tema. El 11 de ese mes, Lavrov dijo a la emisora estatal Rossija 24: "Nuestra operación militar especial ha de poner fin a la desconsiderada ampliación del dominio completo de Estados Unidos y el resto de los países occidentales subordinados en la arena internacional."

24 de febrero: "Defensa de la población del Donbás"

Ya en el discurso de Putin del 24 de febrero, en el que anunció la invasión y la llamó "operación militar especial", aludió a la supuesta amenaza derivada de que la OTAN continuara extendiéndose hacia el este. En ese discurso, declaró que el objetivo era "proteger a personas que desde hace ocho años se ven sometidas a la tiranía del régimen de Kiev y a un genocidio". Agregó que por eso buscaba la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. "Además, llevaremos ante la Justicia a aquellos que han perpetrado sangrientos crímenes contra civiles, entre ellos ciudadanos de las Federación Rusa", indicó Putin. En ese entonces aún aseguraba que Moscú no planeaba ocupar territorios ucranianos.

(ers/cp)