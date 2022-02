Cómo mantener viva la esperanza ante la crisis climática

"El tema climático por fin ha llegado a todas partes"

En primer lugar, observo que el tema climático por fin ha llegado a todas partes, en comparación con hace tres años, tanto en la política como en los medios de comunicación.

En segundo lugar, lo que realmente me da mucha alegría y ánimo es darme cuenta de la cantidad de grupos que se han formado durante la pandemia. A pesar de que la mayoría de nosotras estamos en la categoría de alto riesgo, durante la pandemia se han fundado 75 nuevos grupos de "Omas for future" (en español, "Abuelas por el futuro"), en toda Alemania.

Son mujeres que cada semana salen a la calle. No se reúnen para tomar café, sino que planifican campañas, crean redes, piensan en cómo llegar a la gente para informarla. Sé por las otras abuelas que sus nietos e hijos están entusiasmados de que hagan algo. Esto también anima a los niños.

Cordula Weimann, fundadora de Omas for Future (Abuelas por el Futuro).

"Movilización legal"

La ley es un mecanismo para canalizar la frustración, según la académica Joana Setzer.

Cuando la ciencia nos dice cuál es el problema, pero vemos incoherencia o una acción insuficiente por parte de quienes tienen el poder de abordarlo, la ley nos ofrece un mecanismo para canalizar esa frustración. Ha sido realmente interesante ser testigo de las diversas formas en que se está utilizando la ley.

Países de todo el mundo están aprobando leyes climáticas, muchas de ellas con objetivos medibles de mitigación y adaptación, y los tribunales están haciendo cumplir esas leyes. Están diciendo a los Gobiernos y a las empresas que tienen un deber de vigilancia, como en la sentencia de Urgenda contra el Gobierno holandés o la demanda presentada por Amigos de la Tierra Holanda contra Shell.

Joana Setzer, profesora adjunta especializada en litigios climáticos y gobernanza ambiental global, en el Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medioambiente.

"Nuevas formas de pensar"

“Unidos podemos construir mejores sistemas”, opina Leah Thomas.

La generación Z me da muchas esperanzas porque se involucra en el ámbito político. En Estados Unidos, incluso los conservadores más jóvenes entienden que el clima es un asunto prioritario y creo que ahora surgen muchas conversaciones sobre la identidad y cómo esta se entrelaza con el ecologismo.

Veo que la gente realmente entiende que no tenemos que aislar cuestiones como el cambio climático, la justicia social y la reforma educativa. Podemos unirnos y construir mejores sistemas en todas esas áreas.

Leah Thomas, fundadora de Intersectional Environmentalist.

"Innovación y comprensión de la ecología"

Podemos aprender de los sistemas de insectos, según la entomóloga Esther Ngumbi.

Estar informada sobre lo que hacen otros científicos me da esperanza, por ejemplo, tratando de encontrar formas novedosas de capturar carbono para garantizar que los gases de efecto invernadero no contribuyan a empeorar el clima.

Científicos agrícolas están ideando nuevas formas de cultivo resistentes al cambio climático. Asimismo, están intentando garantizar que los insectos de mayor y menor tamaño, que viven bajo tierra o sobre ella, tengan fuentes de alimento para poder seguir proporcionando servicios ecosistémicos esenciales, como lo han hecho durante milenios.

Mi consejo para mantener el optimismo es mirar a la historia de los ecosistemas al borde del colapso: se han recuperado sistemáticamente, son resistentes. Podemos aprender del enorme conocimiento que se ha acumulado a lo largo de los años sobre estos sistemas de insectos.

Esther Ngumbi, entomóloga de la Universidad de Illinois.

"Acción colectiva"

“A veces oscilo entre el pesimismo y un optimismo muy cauto”, dice el economista del cambio climático Alaa Al Khourdajie.

Una cosa que realmente me mantiene esperanzado es la sensación de un movimiento colectivo para hacer frente al cambio climático. Está ocurriendo en todas partes y a todos los niveles: individuos, escolares, universitarios, empleados y empresas. Muchos de los científicos que trabajan para instituciones como el IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de la ONU), lo hacen de forma voluntaria y, en medio de la pandemia, siguieron adelante.

Yo daba clases en la Universidad de Edimburgo y, en una ocasión, me di cuenta de que estaba llevando a los estudiantes a la desesperación. Tuve que contrarrestarlo. Les dije que debían recordar que el coste de las energías renovables, por ejemplo, se ha reducido drásticamente en la última década, más allá de las expectativas de cualquiera. Esa es una buena historia que contar. Tenemos que ofrecer a la gente la esperanza de que podemos hacerlo, solo tenemos que actuar con seriedad y seguir adelante.

Alaa Al Khourdajie, economista especializado en cambio climático, Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.

"Conexiones globales"

“Realmente creo que estamos en el lado ganador”, considera Evelyn Aacham, activista climática ugandesa.

Los líderes mundiales a veces nos decepcionan, nos rompen el corazón y hacen que algunas personas pierdan la esperanza. Pero ver que gente de todo el mundo se levanta y se mantiene unida me da esperanzas.

El oleoducto de África Oriental que se está construyendo en mi país, y que pasará por Tanzania, va a ser el más largo del mundo. Mucha gente está hablando de esto a nivel internacional y eso me da esperanza. La gente sabe que lo que pasa en África no se queda solo en África.

Formo parte de un grupo que lucha por la protección del hielo en el Ártico y la Antártida. Nunca he estado allí, pero sé que son responsables de regular las temperaturas del planeta: así que lo que ocurre en el Ártico no se queda en el Ártico. Me da la esperanza de que no estoy sola y realmente creo que estamos en el lado vencedor.

Evelyn Aacham, activista de Fridays for Future Uganda.

"La próxima generación"

Al presentar sus datos, el científico del clima Roxy Koll intenta incluir soluciones.

Quienes me dan esperanzas son los estudiantes de las escuelas de Kerala, que vigilan activamente las precipitaciones y el río (mediante pluviómetros y escalas fluviales), como parte de una red de ciencia ciudadana en su localidad.

Cuando hablo con estos niños, sé que al menos están creciendo con la comprensión de que el clima está cambiando, que pueden vigilarlo, y probablemente pueden hacer algo al respecto.

Los datos que tengo delante son realmente aterradores. Trato de no poner en juego las emociones, de trabajar científicamente para no deprimirme. A veces me da vergüenza presentar mi trabajo, no quiero mostrarme como alguien negativo. Intento siempre acabar de forma positiva, buscando soluciones, mejores prácticas, medidas de adaptación y trabajando con las leyes para lograr el cambio.

Roxy Koll, científico climático en el Instituto Indio de Meteorología Tropical.

"Liderazgo indígena"

Las negociaciones globales, como el Acuerdo de París, me dan esperanza; si todas las partes respetan y cumplen sus promesas de hacer frente a los impactos del cambio climático proporcionando recursos económicos.

La otra esperanza que abrazamos con optimismo es el crecimiento del liderazgo y la organización de los pueblos indígenas. Tenemos una forma tradicional de conservar los recursos y los ecosistemas, por lo que debemos seguir desempeñando nuestro papel.

Gideon Sanago, Programa Climático del Foro de ONGs Indígenas Pastoralistas de Tanzania.

"Modelos de predicción"

La confianza en las predicciones climáticas aumenta cada vez más, según la científica Nana Ama Browne Klutse.

Nuestros modelos climáticos son cada vez más inteligentes y nuestra confianza en ellos aumenta. Hemos empleado la inteligencia artificial y los sistemas informáticos de alto rendimiento. Somos optimistas y pensamos que el futuro va a ser brillante en términos de predicciones.

Predecir el futuro nos ayuda a planificar mejor. Si sabemos que el año que viene las lluvias se van a retrasar o van a ser escasas, informaremos a los responsables políticos para que decidan qué hacer. Nuestra gente no puede pasar hambre y es posible que los agricultores necesiten medios de vida alternativos.

Nana Ama Browne Klutse, física en la Universidad de Ghana.

(Estas entrevistas se han acortado y editado para mayor claridad)

(ar/rml)