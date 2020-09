Cómo los colores nos influyen

8 coloridos modismos alemanes

"No es lo amarillo del huevo"

Los alemanes tienen una relación particular con el huevo y, para muchos, la yema redonda, amarilla y jugosa no tiene igual, siendo el bocado más exquisito de un desayuno. En alemán, se llama Eigelb (huevo+amarillo). Así que si alguien dice que algo "no es la yema del huevo" ("das ist nicht das Gelbe vom Ei" ), significa que no es tan perfecto como podría serlo.