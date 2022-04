Cómo la propaganda rusa domina las redes sociales chinas

Puede que Chinahaya querido presentarse como una parte neutral en la guerra de Ucrania, pero los mensajes dominantes en su Internet están retratando una realidad diferente. Mientras Rusia sigue difundiendo su propaganda sobre la guerra a través de diferentes canales, Doublethink Lab, una organización con sede en Taiwán que investiga la desinformación en Internet, descubrió que la propaganda a favor del Kremlin también se ha difundido rápidamente en las redes sociales chinas.

Según un informe publicado por Doublethink Lab, la estrecha relación entre los medios de comunicación estatales rusos y chinos ha contribuido a amplificar la propaganda rusa en plataformas de medios sociales chinos como Weibo. Los analistas creen que eso forma parte de los esfuerzos de Pekín por fomentar la solidaridad entre China y Rusia al enfrentarse a "fuerzas extranjeras que interfieren en sus asuntos internos" y al "nazismo financiado desde el extranjero."

Rusia ha utilizado repetidamente la amenaza que supone la expansión de la OTAN y la retórica sobre los neonazis en Ucrania como razones para justificar su invasión. China insiste en que se mantiene neutral respecto a la guerra y Pekín aún no ha criticado abiertamente las acciones de Rusia en Ucrania. Su "asociación sin límites" con Rusia también ha suscitado escepticismo sobre su verdadera postura.

Ver el video 03:51 Rusia mira a China para asegurar su futuro

Jerry Yu, analista de Doublethink Lab, afirma en el informe que, desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, los medios de comunicación estatales chinos y las cuentas influyentes en Weibo han hecho circular propaganda rusa sobre Ucrania, al tiempo que han construido una conexión entre la afirmación del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el nazismo ucraniano y la protesta contra la ley de extradición de 2019 en Hong Kong.

"Los medios de comunicación estatales chinos (Global Times/CGTN, etc.) recogieron el argumento de Putin contra la expansión de la OTAN al estallar las hostilidades, y más tarde se centraron en el ángulo de la desnazificación, citando discursos y declaraciones de funcionarios del gobierno ruso", escribió en el informe.

¿Cómo prolifera la propaganda rusa en las redes sociales chinas?

El informe señala que el público chino no estaba familiarizado con el discurso en torno a los "nazis ucranianos" antes de la guerra, y temas relevantes no atraían mucho la atención de los medios de comunicación en China.

Días antes de la invasión, las autoridades chinas emitieron una directiva en la que se pedía a los medios de comunicación nacionales que solo publicaran contenidos de los medios oficiales, incluidos el Diario del Pueblo, la Agencia de Noticias Xinhua y la Televisión Central de China, que firmaron acuerdos de cooperación con medios estatales rusos en 2015.

Ver el video 01:44 Cumbre entre la Unión Europea y China

Poco después de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, los medios de comunicación estatales chinos y el ministerio de Asuntos Exteriores de China comenzaron a difundir contenidos que reiteraban la afirmación de los medios de comunicación rusos de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había abandonado Kiev o que los soldados ucranianos se habían rendido. Otros contenidos citaban la afirmación de funcionarios rusos de que el gobierno ucraniano era nazi.

Esfuerzos para contrarrestar la propaganda rusa en las redes sociales chinas

Aunque la propaganda rusa ha dominado la información sobre la guerra en Ucrania en las redes sociales chinas, ha habido algunos esfuerzos por parte de individuos para contrarrestar estos embates propagandísticos. Wang Jixian, un programador chino que vive en Odessa, ha estado subiendo videos a diario a múltiples plataformas de medios sociales, como Youtube, WeChat y Douyin, la versión china de TikTok, mostrando la información de primera mano en Ucrania a la audiencia de habla china.

Sin embargo, sus cuentas en las redes sociales chinas fueron bloqueadas el mes pasado. "¿Les asusta tanto mi voz?", dijo en un video subido a Youtube el 18 de marzo. "Si no es así, ¿por qué se han cancelado todas las cuentas de las redes sociales a mi nombre a las 3 de la tarde? La única forma de que mis padres se pongan en contacto conmigo ha sido cancelada. ¿Por qué no pueden tolerar a uno de sus ciudadanos? Solo soy un programador, no alguien que lucha en la guerra".

Maria Repnikova, profesora adjunta de comunicación global en la Universidad Estatal de Georgia, dijo a DW que aunque hay algunos mensajes críticos y esfuerzos de comprobación de hechos en las redes sociales chinas para contrarrestar el mensaje antioccidental dominante, esos mensajes críticos suelen ser rápidamente censurados. "Las voces más fuertes tienden a ser mensajes nacionalistas y antioccidentales, que se alinean con la declaración pro-rusa", dijo. "Otras voces que han intentado desafiar eso han sido rápidamente censuradas".

Sarah Cook, directora de investigación para China, Hong Kong y Taiwán en Freedom House, afirma que, aunque los esfuerzos de propaganda de China probablemente sean eficaces para una parte de la población, no lo serán tanto si no van acompañados de censura. "Si las voces dentro de China, incluidos algunos intelectuales muy destacados, o contenidos como los videos de un chino residente en Ucrania, no fueran restringidos, la propaganda sería mucho menos eficaz", dijo a DW.

(gg/ers)