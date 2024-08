Cómo Elon Musk usa X para inmiscuirse en la política mundial

Elon Musk no solo utiliza su plataforma de redes sociales X para apoyar la candidatura de Donald Trump. El hombre más rico del mundo también tuitea con frecuencia a sus más de 193 millones de seguidores sobre cuestiones políticas de otros países.

Si bien las intervenciones de Musk abordan una amplia gama de temas, tienden a seguir un patrón similar. A menudo, el multimillonario denuncia lo que percibe como ideales y tendencias de izquierda que, en su opinión, contribuyen a la degradación de la sociedad.

"Musk se mueve en una burbuja muy específica de voces ultralibertarias, populistas de derecha y reaccionarias", dijo Jan Philipp Albrecht, miembro del partido Los Verdes, exministro regional y presidente de la Fundación Heinrich Böll de Alemania. "Obtiene la mayor parte de su información de estos círculos y a menudo termina difundiendo mitos conspirativos y desinformación", afirmó.

"Teniendo en cuenta su alcance y especialmente el alcance de su plataforma, esto es muy alarmante", dijo a DW.

La creciente fortuna e influencia política de Musk

Desde que fundó su primera empresa a mediados de los años 90, Musk ha amasado una fortuna estimada en más de 209 mil millones de dólares. El emprendimiento con SpaceX y Starlink también lo ha ayudado a ganar una creciente influencia política.

Sin embargo, en ningún otro lugar es más visible la ambición política de Musk que en su plataforma X. En 2022, la compró como Twitter. Desde entonces, todo un ecosistema de creadores de contenido de derecha se ha establecido en X y es cada vez más popular entre usuarios de tendencia de derecha, según un estudio de 2024 del Pew Research Center.

Según Matthew Facciani, investigador social de la Universidad de Notre Dame, Musk "ha apoyado abiertamente más puntos de vista y a políticos de derecha desde que adquirió la plataforma". Facciani, que estudia las redes sociales y la polarización política, dijo que la actividad en línea de Musk sugiere que el multimillonario "consume una cantidad sustancial de contenido de derecha en su plataforma".

Simpatía hacia la ultraderecha alemana

El afán del multimillonario por intervenir en los debates políticos no se detiene en las fronteras nacionales. Tuvo un encontronazo con el gobierno británico actual por los disturbios recientes y, con anterioridad, mantuvo una acalorada discusión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su controvertida reelección.

En Alemania, Musk ha sido noticia en repetidas ocasiones al expresar simpatía por el partido de ultraderecha AfD, que el servicio de inteligencia alemán clasifica de en parte de "extrema derecha".

Elon Musk compró X, entonces conocida como Twitter, por 44 mil millones de dólares. Imagen: IMAGO/ANP

Se avecinan reacciones y sanciones

El político Albrecht dijo que Musk es libre de expresar sus opiniones dentro del marco legal existente, pero el problema es el uso propio y control de X. Esto, dijo, pone en tela de juicio la neutralidad de dicha plataforma.

Cuando las plataformas de redes sociales surgieron por primera vez, en la década de 2000, los legisladores europeos decidieron tratarlas en general como intermediarios neutrales, casi como proveedores de telecomunicaciones. Es hora de reevaluar esa postura, dijo Albrecht, ahora que ha entrado en vigor una nueva ley de redes sociales para toda la UE, la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La Comisión Europea, aplicando la DSA, ya ha abierto una investigación sobre X por el contenido tóxico en la plataforma. Si la UE descubre que X no cumple con sus normas para combatir el contenido ilegal, la desinformación o con sus requisitos de transparencia, la empresa podría enfrentarse a fuertes multas de hasta el 6 por ciento de sus ingresos globales.

"La Comisión Europea tiene que aplicar la ley con el máximo rigor contra un actor como Elon Musk", dijo Albrecht a DW. "No es que esta plataforma deba desaparecer, y no es que a Elon Musk no se le deba permitir expresar su opinión, pero tiene que respetar las normas como todos los demás. Y cualquiera que no las respete, debe ser castigado", zanjó.

