Cómo el cine indígena conquista Hollywood

Imagen: akg-images/picture alliance

Actores y actrices indígenas ha habido desde la época del cine mudo, pero en su mayor parte Hollywood estereotipaba a los pueblos originarios como salvajes y malvados. Sólo con el tiempo cambió la forma en que la fábrica de sueños retrata a los personajes nativos y su historia.

Entretanto, una joven generación de cineastas indígenas está asumiendo el relato de su propia historia. Crean un cine genuino que aborda los crímenes del pasado y, al mismo tiempo, esboza el futuro de la narrativa indígena. En Hollywood y en todo el mundo. Una imagen diferente, más compleja y más auténtica.

Imagen: VALERIE MACON/AFP

También el legendario director Martin Scorsese dirigió su mirada a la historia indígena en “Los asesinos de la luna”, una epopeya de 200 millones de dólares. Ambientada en el Oklahoma de los años veinte, narra la historia real de una serie de asesinatos de nativos americanos osage a manos de hombres blancos. Mientras planeaba la película, Scorsese visitó por primera vez la reserva india de los osage para que lo asesoraran.

Imagen: Melinda Sue Gordon/dpa/picture alliance

Cuando la actriz Lily Gladstone recibió un Globo de Oro por su interpretación en la película, pronunció su discurso de agradecimiento en siksiká, el idioma de los Pies Negros, su lengua materna. Algo inédito y un motivo de orgullo.

Los personajes indígenas que pueblan hoy las pantallas son por fin verosímiles y complejos, disparatados, duros, contradictorios, cómicos... La vieja era en que los indígenas sólo podían ser villanos o víctimas ha terminado. En el futuro, será tarea de Hollywood, del cine, ayudar a los artistas nativos a contar sus propias historias.

Horarios de emisión:

DW Español

DO 10.03.2024 – 00:30 UTC

DO 10.03.2024 – 15:30 UTC

DO 10.03.2024 – 20:30 UTC

LU 11.03.2024 – 03:30 UTC

LU 11.03.2024 – 07:03 UTC

LU 11.03.2024 – 09:30 UTC

LU 11.03.2024 – 12:30 UTC

JU 14.03.2024 – 14:30 UTC

VI 15.03.2024 – 04:30 UTC

VI 15.03.2024 – 11:30 UTC

SÁ 16.03.2024 – 08:30 UTC

SÁ 16.03.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6