César Menotti, el "filósofo del fútbol" argentino: 80 años no es nada

César Luis Menotti nació el 22 de octubre de 1938, pero su cumpleaños oficial es el 5 de noviembre, ya que su padre no pudo cumplir con el plazo límite para inscribirlo en la oficina de registro de su ciudad natal de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), entonces no tuvo otra opción que anotarlo con otra fecha de nacimiento. El 5 de noviembre. Menotti, exfutbolista y exitoso entrenador de fútbol, celebró sus 80 años.

Estrella del fútbol, ícono de entrenador, bon vivant: todo esto es el argentino César Luis Menotti, quien es querido en su país por lograr por primera vez para la Selección Argentina el máximo galardón del fútbol: la Copa Mundial.

El director técnico sigue viviendo con la misma pasión de siempre y defiende sus convicciones con la tenacidad que lo caracterizó, por eso eso se indignó cuando se enteró del nuevo proyecto de la Asociación del Fútbol Argentino, que firmó meses atrás un convenio con un centro de alto rendimiento de Marbella (España) con la esperanza de encontrar allí un nuevo Messi.

Su opinión se conoció luego de viralizarse un audio suyo, donde expresaba su enojo por este trato, cuando en su país muchos clubes no tienen ni para pagar el agua. Así es el Flaco, crítico del comercio y la corrupción que dañan al fútbol. Los hinchas argentinos no solo no olvidan los éxitos que tuvo con la Selección, sino que saben reconocerle su valor y coraje. Para muchos, revolucionó la manera de jugar al fútbol, e inspiró a decenas de entrenadores, entre ellos al exitoso Pep Guardiola.

A Menotti también se lo conoce como el "filósofo del fútbol". Famosa es su teoría de que hay un fútbol de izquierda y otro de derecha, y, según su visió,n la fantasía, el talento, y la pasión siempre fueron de izquierda, en contraposición con los valores del mercado, al cual solo le interesan los resultados sin importar los medios para conseguirlo. "La pelota es para los jugadores, como las palabras para los poetas, en el pie o en la cabeza de algunos ellos, se convierte en una obra de arte. Lo más importante que me ha dado el fútbol es que encontré una forma de expresión”: con esos ojos describe el deporte al cual le dedicó su vida.

El exfutbolista ha despotricado contra la dictadura de las tácticas y el terror de los sistemas. Quizás su sentencia más famosa fue la que dijo en el momento de su mayor triunfo, que, a su vez, coincidió con el período más oscuro de la historia de su país. En 1978 cuando la Selección Argentina se alzaba con la Copa del Mundo, una dictadura cívico-militar azotaba a los argentinos, asesinando y desapareciendo a miles de personas. Menotti, en ese entonces miembro del Partido Comunista, no esquiva el tema, sino que afirma que nunca tuvo relación con los militares que gobernaban y que, en aquel entonces, se negó a asistir a la cena de gala del mundial.

En 1979, un año después, Menotti nuevamente levantaría el ánimo de los argentinos con el triunfo de la Selección Sub-20 en el Mundial de esa categoría, de la mano de la leyenda Diego Armando Maradona, quien daba sus primeros pasos con la albiceleste.

Cuando se le pregunta por Maradona o Messi, no duda: "No se pueden comparar, son dos personas diferentes. Dos fueras de series, cada uno en su tiempo.”

Menotti cumplió 80 años, pero no descansa. Actualmente está concentrado en la "Escuela Oficial de Entrenadores” que lleva su nombre, y donde busca transmitir tantos años de experiencia dentro de una cancha, el lugar donde fue feliz.

(SP/CP)

