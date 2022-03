El Mundo

Buque de la misma empresa que bloqueó el Canal de Suez encalló en EE. UU.

Hace prácticamente casi un año el barco portacontenedores MV Ever Given quedó atrapado en el Canal de Suez debido a una tormenta de arena. Ahora, el Ever Forward, también propiedad de Evergreen Marine, quedó varado.

No hubo heridos tras el encallamiento, según las autoridades del país norteamericano.

Un enorme buque portacontenedores, propiedad de la misma compañía del barco que bloqueó el Canal de Suez el año pasado, encalló cerca del puerto de Baltimore en Estados Unidos, dijeron el lunes (14.03.2022) funcionarios estadounidenses. El Ever Forward, un barco de 334 metros de eslora encalló en la bahía de Chesapeake justo después de salir de un puerto de Baltimore el domingo en la noche, informó en un comunicado el director ejecutivo de la Administración Portuaria de Maryland, William Doyle. "No ha habido heridos ni derrames", aclaró Doyle. "El encalle del barco no impide que otros barcos transiten hacia el puerto de Baltimore", agregó, e indicó que desde el domingo en la noche se trató de liberar al barco varado. El accidente se produjo casi exactamente un año después de que el buque portacontenedores MV Ever Given, de 200.000 toneladas, quedó atrapado en el Canal de Suez en medio de una tormenta de arena, bloqueando el importante paso de navegación durante seis días. El Canal de Suez es una arteria clave que va desde Asia a Europa y transporta el 10% del comercio marítimo mundial, además de proporcionar a Egipto ingresos vitales. Ambos buques son propiedad de Evergreen Marine Corp., compañía con sede en Taiwán. El Ever Forward se dirigía a Norfolk, estado de Virginia, cuando ocurrió el accidente, según medios estadounidenses. JU (afp, rtre, ap)

