Bundesliga: "Los clubes deben tomar en serio los temores de los jugadores"

En una entrevista con una emisora flamenca, el futbolista Birger Verstraete fue contundente. "No estamos en cuarentena, y eso es bastante extraño", dijo el profesional belga del F.C. Colonia después de que dos colegas del club dieran positivo al coronavirus. El joven de 26 años señaló que quería ser el que trajera el virus a casa, ya que su novia tiene un mal del corazón. "Esto es mucho más importante para mí. Quiero que todos estén sanos antes de que volvamos a jugar fútbol", dijo.

Verstraete fue el primer profesional de la Bundesliga en criticar públicamente la reanudación de los partidos de futbol. Después de una conversación con los funcionarios del club, el belga se retractó y habló de un error de traducción. Le preguntamos a Babett Lobinger, una psicóloga de la Universidad Alemana del Deporte en Colonia sobre la presión que sufren los futbolistas profesionales en este momento durante la crisis del coronavirus:

DW: Birger Verstraete, profesional belga del F.C. Colonia, dijo que él se podría imaginar que en una encuesta anónima muchos futbolistas votarían por una cancelación de la temporada. ¿Usted también se lo podría imaginar?

Babett Lobinger: Sí. Si preguntáramos a personas en otras profesiones, probablemente muchos responderían: Me gustaría que se extendiera el tiempo de cuarentena. O: No puedo imaginarme trabajando porque hay un mayor riesgo. No sería nada inusual.

¿Podría ser que la crisis actual produce más inseguridad entre los futbolistas porque no solo tienen los miedos normales por sus familias y su trabajo, sino también porque se encuentran en el foco de la atención pública?

Babett Lobinger, Escuela Superior de Deportes de Colonia.

A menudo miramos el deporte a través de una especie de espejo ardiente, porque allí surgen problemas que no son ajenos a todos nosotros.Todos tenemos miedo en este momento. Siempre surge la pregunta: ¿Cómo manejar la crisis de manera constructiva? Eso también se aplica a los atletas profesionales.

¿Existe en el fútbol una especie de ley del silencio? ¿No se habla de miedos o preocupaciones?

Este problema siempre se plantea cuando nos encontramos en un ámbito de máxima eficacia, donde admitir la propia debilidad no se reconoce, por desgracia, como una fortaleza, que es lo que siempre defiendo. O para decirlo de otra manera: donde se requiera que solo tenga que funcionar, me guardo mis miedos y ansiedades para mí mismo.

Desde abril de 2018, en todos los clubes de la Bundesliga se emplean psicólogos o psicólogos deportivos. Su tarea no sólo consiste en promover el rendimiento por medios psicológicos, sino también en asegurar que se tenga en cuenta la salud mental. No hay rendimiento sin salud mental. Me gustaría que se convirtiera en la norma para que los futbolistas puedan decir libremente: tengo miedo. Si suprimo mis miedos, no llegaré a ninguna parte.

"Admitir la propia debilidad no se reconoce, por desgracia, como una fortaleza".

Los psicólogos de los clubes son posiblemente también el amortiguador para que nada salga afuera. Como para decir, habla con el club antes de dirigirte a la prensa.

Eso habría que preguntárselo a los clubes. Espero que mis colegas no se dejen instrumentalizar por los clubes. Nosotros estamos para apoyar a los jugadores

¿Aconseja a los clubes que sean particularmente sensibles con sus jugadores en tiempos del coronavirus?

Aconsejaría a todos los jefes del mundo que se tomen en serio la responsabilidad sobre sus empleados. Tienen un deber de cuidado y deben asegurarse de que las personas que se les confían puedan hacer frente a sus miedos.

La psicóloga Babett Lobinger trabaja en la Escuela Superior de Deportes en Colonia. Es asesora a atletas y entrenadores y también forma parte del personal docente del programa de formación de entrenadores de la Federación Alemana de Futbol (DFB) desde 2006.

(gg/jov)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síguenos en Facebook | Twitter | YouTube |