Bulgaria podría vetar acceso de Macedonia del Norte a la UE

El Gobierno de Bulgaria reiteró este domingo (15.11.2020) su amenaza de veto contra el inicio de las negociaciones con Macedonia del Norte para su entrada en la Unión Europea (UE) por el persistente conflicto sobre el pasado histórico y lingüístico de ambos países. En una entrevista concedida a una televisión local, la ministra de Exteriores búlgara, Ekaterina Zaharieva, señaló que en el consejo de Asuntos Generales de la UE el próximo martes ella no dará su visto bueno al comienzo de las conversaciones, a menos que el país vecino admita que tiene una historia y lengua común con Bulgaria.

Para Bulgaria, los eslavos de Macedonia del Norte son búlgaros que hablan un dialecto regional del búlgaro, pero a quienes el régimen comunista de la desaparecida Yugoslavia dio una nueva identidad "macedonia" y un idioma macedonio "inventado". Por eso, Sofía exige que Macedonia del Norte reconozca la historia y lengua "común" como una "verdad histórica".

"Su ideología sigue desarrollándose como fue inventada por Stalin y por Tito. Si cerramos los ojos, le haremos un favor a Moscú", dijo Zaharieva en referencia al dictador soviético Josef Stalin y al autoritario líder yugoslavo Josip Broz "Tito".

"Consideramos que en esta etapa Macedonia del Norte no está preparada para cumplir las condiciones de inicio de negociaciones de acceso (comunitario)", aseveró la ministra búlgara, y aseguró que Skopje no respeta el Tratado de Buena Vecindad y Amistad que ambos países firmaron 2017. "La política actual de Skopje está basada en un odio hacia Bulgaria y hacia su pueblo", concluyó Zaharieva en la entrevista concedida a la emisora bTV.

Una de las cláusulas del tratado de 2017 estipula que Macedonia del Norte debe eliminar de sus libros de texto y monumentos la etiqueta de "ocupador fascista" para referirse a Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial, algo que no se ha hecho hasta ahora.

"Nadie disputa el derecho de los macedonios de llamarse como quieran y llamar su idioma como les guste, pero no estamos de acuerdo en que este derecho se base en un odio y robo de la historia y negación de todo lo relacionado con Bulgaria y lo búlgaro", señaló Zaharieva. El gobierno búlgaro desea ayudar a sus vecinos y hermanos, que no considera como rivales y enemigos, en su camino hacia la UE, pero no a costa de Bulgaria, concluyó la ministra. (EFE)