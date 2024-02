"Bukele es un populista que manipula a los más pobres"

Nayib Bukele (izqda.) se proclamó rápidamente ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador. Imagen: Salvador Melendez/AP/picture alliance

El Salvador: "El 'modelo Bukele' es una amenaza para la región"

No sirve ningún derecho si no tienes vida. No tienes vida si no hay seguridad. La izquierda genera caos. Soy abogada, pero primero soy ciudadana. Lo único que uno quiere es que el Estado cumpla el contrato social: que me garantice mi vida y que me dé seguridad para trabajar y pagar los impuestos.

Claudia Rodríguez, Colombia

Ha nacido otro dictador, y con la aprobación de otros gobiernos. Bukele usó el tema de la seguridad para comprar al pueblo, que lo terminó eligiendo. Bukele se parece tanto a Duterte, que, con el cuento de acabar con el problema de la droga en Filipinas, ha masacrado a medio país. Lo mismo pasará en El Salvador. Cuando finalice el mandato de Bukele nos enteraremos de las víctimas inocentes que cayeron en la búsqueda de los verdaderos delincuentes.

Francisco Estuardo Benítez Quintero, España

Una amenaza para la región son Cuba y Venezuela. Después de años destruyendo a sus países y a toda la región, ahora están amenazando también a los europeos y al mundo libre.

M. Muñoz

Bukele es un populista que manipula a los estratos más pobres y humildes de la población.

José Vallepurdi, Guatemala

Un ciudadano salvadoreño puede decir si su país ha mejorado o empeorado durante la era Bukele. Latinoamérica ha probado muchas fórmulas para que vivamos en paz, pero hasta ahora ninguna ha funcionado. Por eso, Bukele es tan admirado en toda Latinoamérica.

Roberto Santander Bueno, Colombia

Existe gente en Latinoamérica que admira a este señor por la manera en que ha puesto orden en El Salvador. No es de extrañar. Desde hace un tiempo, los gobiernos populistas que son elegidos por la vía democrática, después de un tiempo, van tomando tintes dictatoriales o conduciendo a su país al caos. Esto se debe a las medidas económicas inapropiadas, y/o a la corrupción. Lo peor del caso es el empecinamiento de estos políticos por permanecer en el gobierno mucho más tiempo del que les permite la ley. El estilo Bukele ya era llamativo por la cantidad de presos bajo su custodia, pero la denuncia de tortura a un hombre de su confianza es un llamado de atención.

Gustavo Mourraille, Argentina

Dejen tranquilos a El Salvador y a su presidente, que fue electo por mayoría. Mejor comiencen a criticar a personajes que sí son desastrosos para este mundo, como Maduro, Kim Jong-un, Putin, Petro, Ortega, y Díaz-Canel. Ya basta de atacar a las democracias.

Pedro Celis, Venezuela

Bukele, en El Salvador, está cometiendo atrocidades en nombre de Dios y la democracia.

Albert Hernández

Si Alemania tuviera este problema en materia de seguridad hubiera actuado igual o peor que el presidente Bukele. No hay libertad ni democracia cuando un grupo de pandilleros pone en jaque a toda una sociedad. Las políticas de Bukele son y serán un remedio eficaz contra aquellos que atemorizan y asesinan a miles de vidas inocentes. Cada salvadoreño tuvo que afrontar durante muchos años la extorsión, el asesinato selectivo, la intimidación, etc. El pueblo salvadoreño lo eligió otra vez con más del 80% de los votos. El poder de Bukele nace de las urnas, y se lo da el pueblo.

Oseda Rodríguez, Perú

La dictadura llegó para quedarse, y de a poco va eliminando a la oposición.

Cristian Cabrera Castro, Chile

Los únicos que saben del padecimiento y del sufrimiento del pueblo salvadoreño antes de la llegada de Bukele al poder son los que decidieron entre la dictadura de Bukele y la pseudodemocracia del gobierno anterior. Quizás después de este periodo de "dictadura”, El Salvador pueda tener una democracia racional.

Sergio Gabriel Vilches, Argentina

Visita de Javier Milei al Vaticano. Imagen: Vatican Media/AP/picture alliance

Papa Francisco y Milei se ven por primera vez en el Vaticano

Lo malo es que Milei no tiene el mínimo de dignidad y respeto. Creo que Su Santidad debe marcar la línea roja a los estafadores de la verdad, para tener un mundo mejor. Ese debería ser el rol de la Iglesia, y no ser indiferentes.

Francisco De Aguilar, Panamá

Evidentemente, las reformas que propone Milei no serán fáciles de aceptar por la casta política, porque ellos se ven amenazados.

Osvaldo Donoso, Alemania

Todo el que no está con Milei es para él "la casta". Se han dado de baja los subsidios al transporte de forma abrupta en las provincias. Aquí en Argentina, el transporte público es muy utilizado, tanto por la clase trabajadora como por la clase media. Un pasaje que costaba menos de $400 de un plumazo pasó a más de $1.000. Pero los ingresos siguen planchados hasta nuevo aviso.

Susana Del Río, Argentina

Chile comienza a despedir al expresidente Piñera con honores de Estado

¡Qué pena! Era buena persona y buen líder.

María Soledad Mendoza

Fue el mejor de los presidentes con el retorno a la democracia. Durante su gobierno se produjo el rescate de 33 mineros, reconstruyó el país después del terremoto más grande, manejó muy bien la pandemia del COVID-19, en su gobierno hubo crecimiento económico, bajó la pobreza, creó más de un millón de empleos, y la pensión garantizada universal, que es una política pública que el actual gobierno utiliza.

Mariano Casera, Chile

Que Dios dé consuelo a su familia y a su nación. Me gusta la actitud de Gabriel Boric hacia la muerte de Piñera, aunque no me gusta la ideología de Boric. Pero está siendo educado y se está portando como un presidente.

V. Matamoros, España

