Buda en África

Desde 2004 existe en Malawi, África Oriental, un internado budista: el Centro de Atención Amitofo, fundado por un monje taiwanés. Allí vive Enock Alu, de 16 años, desde que tenía siete. Después de que muriera su madre y su padre lo abandonara, fue uno de los primeros niños acogidos en esta institución.



El día en el internado comienza con oraciones a las 4:30 de la madrugada, seguidas de ejercicios matutinos y el desayuno. A continuación, los niños se dirigen a la escuela Yuan Tong, donde recibe clases de cultura e historia chinas e idioma mandarín. Una vez al año realizan una gran gira para recaudar donaciones para el centro.

Ante miembros de la comunidad budista internacional en Taiwán, Hong Kong, China, Singapur, Malasia, Tailandia, Japón, Camboya, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Sudamérica, los alumnos hacen exhibiciones de kung fu y cantan canciones chinas.

Enock se aleja cada vez más de su propia cultura africana. A los estudiantes solo se les permite regresar a sus poblados de origen una vez al año durante dos semanas. Enock pertenece al pueblo Wayao, una minoría predominantemente musulmana en Malawi. Aunque todavía entiende su lengua materna, el yao, la ha practicado muy poco en su infancia y ya no puede hablarla. Eso le impide participar en los rituales tradicionales, y Enock se siente excluido. En su interior, experimenta el desgarro entre el deseo de volver algún día a su aldea y los proyectos de sus maestros, que quieren enviarlo a estudiar a Taiwán.





