Bruselas apoya a Dinamarca en su negativa a vender Groenlandia

La Comisión Europea (CE) mostró este miércoles (21.08.2019) su respaldo a la posición del Gobierno danés, que se ha negado a abordar la venta de Groenlandia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había revelado recientemente el interés por esta isla.

"La Comisión Europea suscribe y apoya la posición expresada por la primera ministra de Dinamarca y el Gobierno de Groenlandia", dijo una portavoz comunitaria.

Trump ha decidido suspender la visita que tenía prevista a Dinamarca a principios de septiembre tras la negativa de su primera ministra, Mette Frederiksen, a tratar la venta de la isla, que tiene dos millones de kilómetros cuadrados cubierta de hielo y 56.000 habitantes, la mayoría inuits.

"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", afirmó el lunes la primera ministra de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea. Trump había reconocido el domingo su interés por comprar Groenlandia después de que varios medios informasen de que el presidente estadounidense lleva semanas hablando con sus asesores sobre esa posibilidad. (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube