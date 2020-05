Brian May, guitarrista de Queen, revela que sufrió un ataque al corazón

Brian May, guitarrista del grupo de rock Queen, reveló que recientemente sufrió un ataque al corazón. May, de 72 años, dijo que su "aventura médica" siguió a otros episodios recientes relacionados con su salud. El primero de ellos ocurrió al lesionarse mientras realizaba labores de jardinería. Este accidente le provocó desgarramiento en un glúteo. May dijo que el desgarramiento le impediría caminar durante unos días.

Posteriormente, el guitarrista agregó que había sufrido también lesiones en la columna vertebral. "Pienso que 50 años de cargar una pesada guitarra en mi hombro izquierdo pudo tener algo que ver con esto. Pero probablemente valió la pena", ironizó.

Un premonitorio título de Queen

Finalmente, Brian May se refirió al ataque al corazón que sufrió recientemente, recordando el título de uno de los álbumes de Queen: "¿Así que 'Sheer Heart Attack' (Un mero ataque al corazón)? Siempre me preocupó un poco el título de ese album. Pensaba que le podría molestar a alguien que realmente hubiera sufrido un ataque cardíaco. Ahora siento alivio, pues ya pertenezco a tal club, ¡y no me molesta en lo absoluto!"

El legendario músico, de 72 años, reveló cómo los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón, cuando tuvo que ser ingresado en el hospital por un dolor en el glúteo debido a un desgarro y al nervio ciático comprimido.

"Pensaba que era un tipo muy sano y todo el mundo me dice que tengo una gran presión sanguínea, un gran ritmo cardíaco y todo, y me mantengo en forma, voy en bicicleta, sigo una buena dieta, sin demasiada grasa", comentó el veterano guitarrista.

May cuenta que una vez hospitalizado por los dolores que sufría en el glúteo, sufrió un "pequeño ataque al corazón".

El músico explica que cuando dice que el ataque fue "pequeño" se refiere a que "fueron unos 40 minutos de dolor en el pecho, y rigidez", con una "sensación en los brazos y sudor".

May da las gracias a los médicos que le trataron y afirma que el bloqueo en sus arterias podía haberlo matado.

"La verdad es que estuve muy cerca de la muerte, aunque el dolor que sentía era provocado por otra cosa", confesó el músico.

May no hizo referencia a la fecha exacta de cuándo sufrió el ataque al corazón. En su anterior publicación de Instagram, anunció que necesitaba descanso absoluto, y que por ello dejaría de publicar por algún tiempo.

EL(bm/efe)

