"Brexit", un freno de mano antes del abismo

Visto desde lejos, el drama de "brexit" es una mezcla de horror y risa. Cada nueva aparición de Theresa May es motivo de burlas. Y muchos observadores le piden a "Maybot", la robot Theresa May, que reprograme la unidad. La famosa frase de Albert Einstein de que "la locura consiste en hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes", fue citada una y mil veces.

Obligados a repensar

Theresa May aún no se ha iluminado. Un levantamiento en su gabinete la obligó a ceder. Su terquedad se había convertido desde hacía mucho tiempo en un problema que se interponía en el camino de una solución. Sólo una verdadera revuelta con una docena de amenazas de dimisión en las propias filas llevó a May finalmente a abrir una puerta y prometer extender el plazo del "brexit".

Eso por sí solo no es una solución, porque un aplazamiento en principio no cambia nada. Pero al menos ahora la caída inmediata en el abismo -un "brexit" no regulado el 29 de marzo- parece haberse evitado.

Por lo tanto, los europeos pueden en principio respirar. Pero deben preguntarse inmediatamente: ¿Y cuál es el plan para encontrar una solución en los meses ganados? La guerra de trincheras ideológicas entre los duros, los conservadores moderados, los amigos de Europa, la oposición frustrada y los representantes empresariales en Gran Bretaña, continúa.

Pero la primera ministra, que tendría que mostrar liderazgo y actuar en favor de sus ciudadanos, ha fracasado estrepitosamente. Y la pequeña salida que May ha ofrecido ahora con la opción de la prorroga aún no ha sido llenada con contenido. En ese sentido están trabajando varios sectores no partidarios. Salvan asi la creencia en la sensatez de la política.

Cambio de rumbo también para el laborismo

Fue parte de la tragedia de "brexit" que el líder de la oposición fuera ideológicamente tan terco como May. El Partido Laborista también necesitaba un shock como, por ejemplo, la dimisión de un grupo de diputados prominentes.

Ahora está haciendo campaña a favor de un segundo referéndum, aunque ya podría ser políticamente demasiado tarde para eso. Si Jeremy Corbyn hubiera apostado a esta línea antes, su partido no habría perdido tanto apoyo y credibilidad.

Una nueva consulta es en realidad la mejor y más lógica manera de salir del actual callejón sin salida. Los gritos de los "brexiteers" sobre que esto haría caso omiso de la voluntad del pueblo no deben tomarse en serio. Después de todo, podemos elegir un nuevo gobierno cada cuatro años. Entonces, ¿por qué no se nos debería permitir votar de nuevo sobre una cuestión tan importante unos tres años después de un referéndum? Sobre todo porque ahora todo el mundo sabe mucho más de cerca lo que "brexit" significa realmente.

¿Se ha evitado el desastre?

El cambio de rumbo en el gobierno y la oposición abre ahora la oportunidad de frenar poco antes del abismo. Hasta ahora, el vehículo británico "brexit" parecía avanzar a ritmo firme y sin obstáculos rumbo el abismo, lo que parecía una escena de una película de terror. Todo el mundo está mirando y gritando: ¡Noooooo!

El desastre aún no se ha evitado por completo, pero los responsables de ambos grandes partidos al menos ahora tienen los medios para conducir el timón. Si las cosas van bien, los británicos y la UE podrían salirse con la suya. (dg)

